Huracán y Racing se enfrentan en un partido clave para la dirección técnica de la Academia

FOTO: Racing necesita empezar a ganar para salir del fondo de la tabla.

Racing se prepara para enfrentar a Huracán este domingo, en lo que corresponde a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este partido se presenta como una oportunidad crucial para el futuro de su director técnico, Juan Pablo Vojvoda.

El encuentro está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. La cobertura en vivo será proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas y el partido se podrá seguir a través de TNT Sports. El árbitro designado para este encuentro es Pablo Dóvalo, mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR.

Racing llega a este crucial choque en medio de una profunda crisis deportiva, acumulando apenas cinco puntos en lo que va del Torneo Clausura. La situación es preocupante, ya que la "Academia" se encuentra en el último lugar de la Zona B y en la vigésimo cuarta posición de la tabla anual. Si la tendencia negativa persiste, el equipo podría enfrentar serias complicaciones en su lucha por mantener la categoría, además de acumular siete partidos sin victorias en el torneo local.

Este escenario deja a los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda muy alejados de los puestos de clasificación para competencias internacionales, y la única forma de acceder a ellas sería ganando el Torneo Clausura o la Copa Argentina.

Por su parte, Huracán también ha tenido un inicio difícil en el Torneo Clausura, ocupando la undécima posición en la Zona B con solo 10 puntos. Sin embargo, una victoria en este encuentro podría catapultarlo a los puestos de clasificación para los playoffs.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Máximo Palazzo, Hugo Nervo, Lucas Blondel; Facundo Waller, Rodrigo Fernández Cedrés, Leonardo Gil; Oscar Cortés, Jordy Caicedo y Facundo Kalinger. DT: Diego Martínez.

Racing: Facundo Cambeses; Ignacio Rodríguez, Marcos Rojo, Matías Pérez, Ezequiel Cannavo; Leonel Pérez, Matías Zaracho; Tomás Conechny, Gastón Lodico, Lautaro Díaz; Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.