Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este domingo 13 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA es de cielo despejado, con una temperatura actual de 9°. La sensación térmica es de 8°. La humedad se encuentra en un 48%, lo que proporciona un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-sureste. La presión atmosférica es de 1033 hPa.

El clima hoy domingo 13 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 11°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielo despejado durante todo el día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se prevén lluvias. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA se presentarán con temperaturas agradables. Para el lunes 14 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 15°, con cielo despejado. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima alcanzará los 18°, manteniendo el cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 14°, también con cielo despejado. Para el jueves 17 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima de 17°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 16°, con cielo nublado.