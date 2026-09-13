En Japón, el salario mínimo no alcanza para llegar a fin de mes, advierten trabajadores

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) — Japón ha incrementado su salario mínimo en un 5 % por segundo año consecutivo; sin embargo, a pesar de esta mejora, los trabajadores que lo perciben no logran llegar a fin de mes, según informan medios internacionales consultados por la Agencia Noticias Argentinas.

En la actualidad, el salario mínimo se sitúa en 1.177 yenes por hora, equivalente a aproximadamente 6,50 euros, en comparación con más de 12 euros en países como Francia y el Reino Unido, como señala un informe del sitio RFI.

Cerca del 40 % de los trabajadores en Japón se encuentran en situaciones laborales precarias, y muchos de ellos reciben el salario mínimo. Una de las afectadas, quien se identifica como Keiko, mencionó que solo puede alimentarse dos veces al día debido a la falta de recursos. "50 yenes más es mejor que nada, pero, a pesar de este aumento", aseguró, "sigo sin poder salir adelante económicamente".

Keiko, de alrededor de 40 años, continúa viviendo con su madre, ya que su salario no le permite cubrir los gastos de un alquiler. Su madre también trabaja en un empleo precario y recibe el salario mínimo, lo que preocupa a Keiko, quien teme por el momento de su jubilación, ya que anticipa que solo recibirá "una pensión de un monto irrisorio". "Ahí es cuando las dos estaremos aún más en apuros", confesó.

Un dueño de un restaurante que emplea a varios jóvenes con salario mínimo se mostró contento de que su personal pueda mejorar sus ingresos, aunque destacó las dificultades que esto representa para su negocio. "Un aumento salarial del 10 % en dos años es complicado de manejar para mí, en términos de flujo de caja", explicó. Además, sus ingresos se ven limitados por la inflación, lo que ha llevado a muchos japoneses a reducir sus gastos y salir menos.

El propietario concluyó: "En resumen, son tiempos difíciles para todos".

Gobierna una ultraliberal en materia económica, según la visión de la prensa francesa

A pesar de estas dificultades, la primera ministra Sanae Takaichi, considerada ultraliberal en materia económica por la prensa francesa, anunció que el salario mínimo por hora no alcanzará los 1.500 yenes —aproximadamente 8 euros— hasta la década de 2030. Su predecesor, el conservador moderado Shigeru Ishiba, había prometido alcanzar ese nivel antes de que finalizara la década de 2020.