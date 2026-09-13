Alexander Zverev conquistó el US Open y consiguió el segundo Grand Slam de su carrera

Alexander Zverev se consagró campeón del US Open 2026 tras vencer al estadounidense Ben Shelton en una final disputada en el estadio Arthur Ashe de Nueva York. El alemán, considerado el máximo favorito del torneo, se impuso con un marcador de 6-3, 7-6 (7-2), 5-7 y 6-2, logrando así el segundo título de Grand Slam de su carrera.

El partido comenzó con Zverev mostrando una gran autoridad, lo que le permitió llevarse los dos primeros sets. Sin embargo, Shelton no se rindió y, apoyado por el público local, reaccionó en el tercer set, logrando estirar la definición. A pesar de este resurgimiento, Zverev recuperó el control en el cuarto parcial, quebrando en momentos clave y cerrando el encuentro después de más de tres horas de juego.

Este título significó una revancha para Zverev, quien había perdido la final del US Open en 2020 frente a Dominic Thiem, después de haber estado dos sets arriba. En esta ocasión, el alemán completó su conquista en Nueva York y se llevó el trofeo que le faltaba en su palmarés.

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New York. New Sascha. ??



Six years on from final heartbreak, Alexander Zverev is a US Open champion at last! pic.twitter.com/MojOJG3HdK — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

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El año 2026 se convirtió en una temporada especialmente destacada para el tenista de 29 años. Antes de su llegada a Nueva York, Zverev había logrado su primer Grand Slam en Roland Garros y también había disputado la final de Wimbledon. Con su triunfo en el US Open, consolidó su protagonismo en la elite del tenis mundial.

Por su parte, para Shelton fue su primera final de Grand Slam. El estadounidense, octavo preclasificado, buscaba convertirse en el primer tenista de su país en ganar un título grande desde Andy Roddick en 2003. A pesar de su esfuerzo, no logró aprovechar la localía y prolongó la sequía del tenis masculino estadounidense en los grandes torneos.