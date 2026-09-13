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Ben Shelton y Alexander Zverev definen al nuevo campeón del US Open en una final de alto vuelo

El estadounidense, que intenta cortar una sequía de 23 años sin ganadores masculinos locales, se mide con el alemán, que busca su segundo Major del año tras conquistar Roland Garros.

13/09/2026 | 15:27Redacción Cadena 3

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El alemán Zverev, máximo candidato al título.

FOTO: El alemán Zverev, máximo candidato al título.

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Ben Shelton y Alexander Zverev se enfrentan este domingo en la final masculina del US Open 2026, en un duelo que pone en juego mucho más que el título. El estadounidense busca hacer historia ante su público, mientras que el alemán intenta sumar otro Grand Slam a su temporada.

Shelton, de 23 años, alcanzó por primera vez una final de Grand Slam tras superar a su compatriota Frances Tiafoe en semifinales. Ahora intentará convertirse en el primer tenista estadounidense en ganar un Major desde Andy Roddick, campeón del US Open en 2003.

El estadounidense también buscará romper una racha adversa ante su rival: perdió los cinco enfrentamientos previos contra Zverev. Sin embargo, nunca se midieron en un torneo de Grand Slam.

Del otro lado está Zverev, máximo favorito del torneo. El alemán derrotó a Karen Khachanov en semifinales y alcanzó su tercera final consecutiva de Grand Slam. Además, llega como vigente campeón de Roland Garros, por lo que intentará conquistar su segundo Major de la temporada.

La final tiene como escenario el Arthur Ashe Stadium y enfrenta la potencia y el crecimiento de Shelton con la experiencia de Zverev, en busca de un nuevo campeón masculino del US Open.

Lectura rápida

¿Quiénes se enfrentan en la final del US Open 2026? Ben Shelton y Alexander Zverev se enfrentan en la final masculina.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará este domingo.

¿Dónde se realiza la final? La final se lleva a cabo en el Arthur Ashe Stadium.

¿Qué busca Shelton en esta final? Shelton busca convertirse en el primer tenista estadounidense en ganar un Major desde Andy Roddick.

¿Cuál es el objetivo de Zverev en este torneo? Zverev intenta sumar otro Grand Slam a su temporada, siendo el vigente campeón de Roland Garros.

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