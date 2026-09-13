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Romina Imwinkelried conquista la primera medalla de Argentina en los Juegos Suramericanos 2026

La nadadora santafesina se subió al podio en la prueba de Aguas Abiertas, disputada en el lago del Parque del Sur, logrando la primera presea para el país en esta competencia.

13/09/2026 | 15:37Redacción Cadena 3

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La santafesina Romina Imwinkelried, quien obtuvo la presea de bronce en la competencia de Aguas Abiertas.

FOTO: La santafesina Romina Imwinkelried, quien obtuvo la presea de bronce en la competencia de Aguas Abiertas.

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Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- La delegación argentina logró este domingo su primera medalla en los Juegos Suramericanos 2026 gracias a la destacada actuación de la santafesina Romina Imwinkelried, quien se quedó con la presea de bronce en la competencia de Aguas Abiertas.

Cómo fue la carrera por el podio

La prueba se llevó a cabo en el lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, donde Imwinkelried, originaria de San Jerónimo Norte, mantuvo un buen rendimiento a lo largo del recorrido, posicionándose entre las principales competidoras.

El dominio de la carrera fue para Brasil: Ana Cunha se alzó con la medalla de oro, mientras que su compatriota Eichelberger obtuvo la de plata. En la lucha por el tercer puesto, la definición estuvo marcada por un intenso duelo entre dos argentinas.

Imwinkelried le ganó el bronce a Giordanino por una décima

En los metros finales, Romina Imwinkelried y Candela Giordanino protagonizaron un emocionante sprint por la última posición del podio. Ambas nadadoras argentinas llegaron casi al mismo tiempo a la meta.

Tras una revisión técnica, se determinó que Imwinkelried había terminado justo por delante de su compatriota Giordanino por una décima de segundo, lo que le permitió asegurar la primera medalla para Argentina en este evento.

Candela Giordanino terminó cuarta

Por su parte, Candela Giordanino también tuvo una destacada actuación, finalizando en cuarta posición en la clasificación general. La santafesina superó a la ecuatoriana Victoria Abad y a la venezolana Paola Pérez.

Así, Imwinkelried inauguró oficialmente el casillero argentino en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026, en una jornada memorable para el deporte santafesino, que vio a dos de sus representantes brillar en la prueba de Aguas Abiertas.

Lectura rápida

¿Quién ganó la primera medalla de Argentina?
La primera medalla fue ganada por Romina Imwinkelried en Aguas Abiertas.

¿Dónde se realizó la competencia?
La competencia tuvo lugar en el lago del Parque del Sur, en Santa Fe.

¿Cuándo ocurrió el evento?
El evento se desarrolló el 13 de septiembre de 2026.

¿Qué medalla obtuvo Imwinkelried?
Romina Imwinkelried obtuvo la medalla de bronce.

¿Cuántas argentinas participaron en la lucha por el podio?
Dos argentinas, Imwinkelried y Giordanino, compitieron por el tercer lugar.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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