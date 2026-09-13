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Turismo Carretera: Werner y su excelente Mustang ganaron en San Luis y arrancan adelante en la Copa

El entrerriano ganó la serie más rápida y desde la pole fue insuperable para el BMW de Santero, que lo siguió las 25 vueltas. Lidera el play-off con 53 pts. Di Palma fue 3° con su Toyota. VÍDEO,

13/09/2026 | 15:58Redacción Cadena 3

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Werner largó en pole y fue insuperable en San Luis

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Mariano Werner ganó con su Ford Mustang en San Luis y se subió a la punta de la Copa de Oro 2026 de Turismo Carretera en el Autódromo Rosendo Hernández -4.500 mts.-. Partiendo desde la pole, postergó a los otros dos ganadores de serie, Julián Santero de BMW y Josito Di Palma de Toyota.

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En el comienzo de un siesta fría puntana, con el sol escondiéndose entre las nubes -10°C y sensación ambiente de 8°C- Werner y Santero partieron disputando cerradamente la posición, apareados en la primera fila, pero con mucho respeto, delante de un buen marco de público que desafío las condiciones inclementes del fin de semana.

Mariano encabezó la carrera con mucha firmeza, seguido por Santero, Di Palma, Todino, Scialchi, Chapur, Agrelo, Dianda, Matías Canapino, Lambiris, Aguirre, Craparo, Mangoni, Ardusso y Vázquez en el primer Top 15 de la carrera.

Las diferencias siempre fueron pequeñas, Santero siempre viajó dentro del segundo de brecha con el puntero y había solo 4.2s del puntero al 7°, Chapur en la v.6, cuando Rossi -que había tenido un entredicho en clasificación con el cordobés- dejaba la carrera, en un mal arranque de la Copa.

Santero siguió muy de cerca con su BMW al puntero Werner: "pero se pierde mucha carga y es imposible para nosotros intentar la superación"

Nada cambiaba demasiado en la carrera, salvo el ascenso de algunos pilotos que desde el fondo subían en el clasificador, como Agustín Canapino y su Chevrolet campeón que, tras partir 19°, marchaba 12° a todo ritmo en la v.11. En la que, también otro de la Copa, Mauricio Lambiris, dejaba la carrera con su Mustang naranja entrando en boxes.

La v.13 trajo otra buena novedad, con el excelente adelanto de Chapur a Scialchi, que tras salir aparejados de la curva tres, fueron juntos durante los tres virajes siguientes y la maniobra terminó con el cordobés delante del piloto de San Antonio de Areco.

La v.15 tenía en el orden a Werner, Santero +1.2s, Di Palma +2.3s, Todino +4.1s, Fritzler +5.8s y Chapur +6.8s, cuando se producía el toque entre Matías Canapino y Mangoni que dejó afuera a ambos y sacó el único Pace Car de la carrera.

La carrera se relanzó en la v.16 con Werner muy sólido puntero y sin discusión, seguido por Santero, Di Palma, Todino, Fritzler, Chapur, Scialchi, Agrelo, Dianda y Agustín Canapino, que ya se había metido entre los diez mejores.

No hubo mucho más, salvo que las diferencias se mantuvieron muy exiguas y Santero funcionó a medio segundo de Werner hasta el cierre. Solo un pequeño escarceo entre Di Palma y Todino que alcanzó a superarlo en una parte del circuito, pero volvió a perder unas cuantas curvas más adelante.

La carrera avanzó con Werner sabiendo que la victoria lo ponía de entrada en la punta de la Copa de Oro, pero que también significaba agregarle 10 kgs. más de lastre a este Mustang que rindió tan bien desde ayer. El 'Zorro' dudó en algún momento sino le convenía ceder 3 puntos y no cargar más lastre, pero: "Es más fuerte que uno", le dijo a C3M y se aferró a la punta hasta la bandera de cuadros que le dio su victoria #30 de TC a los 37 años, la #12 dentro de la Copa de Oro y la punta del play-off de entrada.

Santero y Di Palma fueron dignísimos escoltas, en una pista que demanda demasiado la carga aerodinámica que se pierde en los acercamientos para producir un sobrepaso y afectan mucho el control de la máquina. Todino, Fritzler, Chapur -en gran carrera-, Scialchi, Agrelo, Dianda, Canapino, Spataro, Palazzo, Aguirre, Vásquez y Landa, completaron los 15 mejores puestos de la final.

La Copa de Oro arranca con Werner 53 pts., Fritzler 42.5, Canapino 35, Chapur 32, Castellano 28, Palazzo 24.5, Ledesma 16, Faín 12, Lambiris 6, Urcera 3 y Gianini 2, mientras Rossi sigue sin sumar.

La próxima fecha del TC será el 4 de octubre en el Autódromo San Nicolás Ciudad.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa desde San Luis.

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