Nscale incorpora a Fidji Simo, ex OpenAI, en su junta directiva antes de la posible OPI

Nscale, una prometedora startup británica dedicada a la infraestructura de datos para inteligencia artificial, anunció la incorporación de Fidji Simo a su junta directiva. Simo, quien fue la número dos en OpenAI y también se desempeñó como CEO de Instacart, se une a otros destacados ejecutivos tecnológicos como Sheryl Sandberg y Nick Clegg en el consejo de administración.

La llegada de Simo se produce en un momento crucial, ya que Nscale se prepara para su salida a bolsa, prevista para este otoño. La startup ha experimentado un crecimiento notable en su valoración desde su fundación hace apenas dos años, impulsada por la creciente demanda de infraestructura para IA.

Antes de unirse a Nscale, Simo ocupó el cargo de CEO de AGI Deployment en OpenAI, donde dejó la compañía en julio, citando razones de salud, aunque continúa asesorando a la empresa a tiempo parcial. Durante su gestión en Instacart, lideró la compañía a través de su oferta pública inicial en 2023. Simo también tiene una larga trayectoria en Meta, donde fue responsable de la aplicación de Facebook y se encuentra en la junta de Shopify.

El fundador y CEO de Nscale, Josh Payne, destacó que Simo es una de las pocas líderes que comprenden lo que significa escalar productos utilizados por miles de millones de personas y los desafíos que ello conlleva para los sistemas subyacentes. "Eso es lo que estamos construyendo en Nscale", expresó Payne en un comunicado.

La valoración de Nscale ha aumentado considerablemente gracias a la creciente demanda por parte de empresas que buscan soluciones de datos para inteligencia artificial. La startup, que se especializa en diseñar, construir y operar centros de datos de IA, busca recaudar hasta 3.5 mil millones de dólares antes de su salida a bolsa, según informes de Bloomberg.