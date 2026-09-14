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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, Córdoba amanecerá con temperaturas de 8° y alcanzará los 18°. Se espera un día nublado con alta humedad y viento leve del noroeste.

14/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Córdoba indican un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 7°, con una sensación térmica de 7°. La humedad se encuentra en un 81%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1027 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 8° y una máxima de 18°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más baja. No se esperan lluvias durante el día, pero el cielo permanecerá mayormente nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas. Para el martes 15 de septiembre, se espera una mínima de 10° y una máxima de 23° con cielo parcialmente nublado. El miércoles 16 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 23° con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 26° con cielo nublado. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se prevén lluvias ligeras con temperaturas entre 16° y 27°.

Lectura rápida

¿Qué clima se espera hoy en Córdoba?
Se espera un día nublado con temperaturas entre 8° y 18°.

¿Cuál es la temperatura actual?
La temperatura actual es de 7° con una sensación térmica de 7°.

¿Hay alertas meteorológicas?
No se registran alertas meteorológicas para hoy.

¿Cómo estará el clima en los próximos días?
Se prevé un leve aumento de temperaturas y cielo mayormente despejado.

¿Cuál es la humedad actual?
La humedad actual es del 81%.

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