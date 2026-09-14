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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, Tucumán amanecerá con temperaturas mínimas de 6° y máximas de 15°. La humedad será del 100% y el cielo estará cubierto. Se espera un leve aumento en las temperaturas en los próximos días.

14/09/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 6°. La sensación térmica es de 4°. La humedad alcanza el 100%, lo que genera un ambiente bastante fresco. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el este.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para este lunes 14 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 2 m/s. La humedad se mantendrá alta, alcanzando el 100%, lo que podría generar una sensación de frío durante la mañana. La visibilidad será óptima, permitiendo una buena percepción del entorno.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán un cambio en las temperaturas. Para el martes 15 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 12° y 26°, también con cielo despejado. El jueves 17 de septiembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 18 de septiembre, se espera un aumento en las temperaturas, con mínimas de 17° y máximas de 30°, aunque el cielo estará cubierto. Finalmente, el sábado 19 de septiembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 32°, con posibilidad de lluvias ligeras.

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