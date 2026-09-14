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Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, Rosario presenta un clima fresco por la mañana con temperaturas que oscilarán entre 4° y 20°. Se espera un día mayormente soleado y sin lluvias.

14/09/2026 | 00:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre

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Este lunes 14 de septiembre, Rosario amanecerá con un clima fresco y agradable. La temperatura actual es de 6°, con una sensación térmica similar. La humedad se encuentra en un 76%, lo que puede generar una sensación de frescura en las primeras horas del día. El cielo se presenta con pocas nubes, lo que permite una buena visibilidad de 10,000 metros y un viento suave de 1 m/s desde el este.

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 4° y una máxima que alcanzará los 20°. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el cielo se mantendrá mayormente despejado a lo largo del día. La presión atmosférica se sitúa en 1031 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

En cuanto a los vientos, se espera que continúen siendo suaves, lo que contribuirá a un ambiente agradable. La combinación de temperaturas moderadas y cielos despejados hará que el día sea propicio para salir y disfrutar del entorno.

En los próximos días, el pronóstico se mantiene favorable. Para el martes 15 de septiembre, se espera una mínima de 7° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 7° y la máxima de 23°, también con cielo claro. El jueves 17 de septiembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 24°, con algunas nubes dispersas. Finalmente, el viernes 18 de septiembre, se anticipa un aumento en las temperaturas, con una mínima de 14° y una máxima de 30°, bajo un cielo mayormente despejado.

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