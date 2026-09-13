Tragedia en Indonesia: naufragio deja seis muertos y 129 desaparecidos en el mar de Java
La embarcación transportaba a 243 personas cuando naufragó en el mar de Java, según informaron las autoridades indonesias.
FOTO: Los equipos de salvamento trabajan en el mar de Java, donde se hundió un ferry con 243 personas a bordo.
Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) — Al menos seis personas murieron y 129 continúan desaparecidas tras el hundimiento de un barco de pasajeros en las aguas de Indonesia. Los equipos de emergencia llevan a cabo un amplio operativo de búsqueda y rescate.
La embarcación, que transportaba a 243 personas, naufragó en el mar de Java, de acuerdo a lo informado por las autoridades indonesias.
Hasta ahora, los rescatistas han encontrado con vida a 107 personas, mientras prosiguen las labores para localizar a aquellos que siguen desaparecidos.
Las autoridades han desplegado embarcaciones y personal especializado en la zona del naufragio con el objetivo de encontrar sobrevivientes.
Indonesia, un archipiélago de miles de islas, depende en gran medida del transporte marítimo para el traslado de personas y mercancías.
Los accidentes marítimos son comunes en el país, frecuentemente relacionados con problemas de seguridad, condiciones meteorológicas adversas y el incumplimiento de las normas de navegación.
Los equipos de emergencia mantienen activo el operativo mientras se investigan las causas del naufragio y se busca determinar con exactitud la cantidad de personas que viajaban a bordo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió?
Naufragio de un barco de pasajeros en Indonesia con al menos seis muertos y 129 desaparecidos.
¿Cuántas personas estaban a bordo?
La embarcación transportaba a 243 personas en total.
¿Dónde sucedió el accidente?
El naufragio tuvo lugar en el mar de Java, Indonesia.
¿Qué están haciendo las autoridades?
Los equipos de rescate están buscando sobrevivientes y evaluando las causas del naufragio.
¿Cuántas personas han sido rescatadas?
Hasta el momento, se han encontrado con vida a 107 personas.
[Fuente: Noticias Argentinas]