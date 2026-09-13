Trump solicita a Zelenski frenar ataques a infraestructura de combustible diésel en Rusia

FOTO: Trump pidió a Zelenski que no ataque refinerías e infraestructura vinculada con la producción de combustible diésel en Rusia.

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski a cesar los ataques contra las refinerías y la infraestructura relacionada con la producción de combustible diésel en Rusia. Trump argumenta que estas acciones están ocasionando "problemas de abastecimiento a nivel mundial".

En declaraciones recientes, Trump mencionó que ya había discutido este tema con Zelenski, sugiriendo que Ucrania debería concentrarse en otros objetivos rusos, pero mantener las instalaciones de diésel "fuera de sus operaciones".

El mandatario estadounidense también vinculó las ofensivas de Ucrania contra la infraestructura energética rusa con la creciente escasez de combustible y el significativo "incremento de los precios".

Durante los últimos meses, los ataques con drones de Ucrania contra refinerías y otras instalaciones energéticas rusas se han intensificado, lo que ha resultado en una disminución en la capacidad de producción de combustibles por parte de Moscú.

Esta situación ha llevado a Rusia a implementar medidas para proteger su mercado interno, en medio de problemas de abastecimiento y restricciones a las exportaciones.

Desde la perspectiva de Ucrania, las instalaciones energéticas rusas son consideradas objetivos militares legítimos, dado que los ingresos derivados del petróleo y sus productos ayudan a financiar la invasión y proporcionan soporte a las fuerzas de Moscú.

Además, Kiev ha argumentado que Rusia continúa sus ataques contra centrales eléctricas y otras instalaciones energéticas en territorio ucraniano.

La preocupación de Trump surge en un contexto de alta tensión en el mercado internacional de combustibles, con una notable reducción en la disponibilidad de diésel proveniente de Rusia y de países del Golfo.

Recientemente, en Estados Unidos, el precio del diésel superó los seis dólares por galón por primera vez, según información de Reuters.

Los ataques ucranianos han impactado en días recientes a instalaciones petroleras rusas en regiones como Tatarstán y Krasnodar, mientras que Moscú ha continuado sus ofensivas contra ciudades y la infraestructura energética de Ucrania.