Tensión entre las dos Coreas: Corea del Norte ejecuta maniobras con misiles y drones

FOTO: Tensión entre las dos Coreas: Pyongyang llevó a cabo un ejercicio con misiles balísticos.

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- Corea del Norte confirmó que realizó un ejercicio de ataque con misiles, artillería y drones, tras el lanzamiento de varios misiles balísticos de corto alcance detectados por Corea del Sur, luego de las maniobras militares conjuntas de Seúl, Estados Unidos y Japón.

Los proyectiles fueron lanzados desde la zona de Wonsan, en la costa oriental norcoreana, alrededor de las 5.20 del sábado y recorrieron unos 250 kilómetros antes de caer en el mar del Este, según el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur.

Los servicios de inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos monitorearon los movimientos norcoreanos desde las primeras etapas de la operación y compartieron información con Japón.

La oficina presidencial surcoreana convocó además una reunión de emergencia y calificó los lanzamientos como una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Los disparos se produjeron un día después de la finalización de Freedom Edge, un ejercicio militar de cinco días llevado a cabo por Corea del Sur, Estados Unidos y Japón en aguas internacionales al este y sur de la isla surcoreana de Jeju.

Pyongyang cuestiona regularmente esas maniobras, a las que considera ensayos para una eventual agresión contra su territorio.

Inicialmente, la agencia estatal KCNA y el diario Rodong Sinmun no informaron sobre los lanzamientos, manteniendo una conducta que Corea del Norte adoptó en varias pruebas desde principios de agosto.

Sin embargo, los medios oficiales norcoreanos confirmaron posteriormente que las Fuerzas Armadas realizaron un ejercicio conjunto de fuego en el que participaron unidades de misiles, artillería y drones.

Según la versión difundida por Pyongyang, el entrenamiento estuvo destinado a comprobar el funcionamiento de su sistema integrado de control de fuego y la capacidad de ataque de diferentes unidades militares.

El lanzamiento fue el primero de este tipo en aproximadamente tres semanas y se produjo en un contexto de persistentes tensiones en la península coreana, a pesar de los intentos del presidente estadounidense Donald Trump de reactivar el diálogo con el líder norcoreano Kim Jong-un.

Corea del Norte continúa desarrollando sus programas de misiles y armamento nuclear mientras mantiene una creciente cooperación política y militar con Rusia y China.

Agencia NA