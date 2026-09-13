Lewis Hamilton abandonó el GP de España tras problemas de frenos en el nuevo circuito Madring

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – El Gran Premio de España, que corresponde a la decimocuarta fecha del campeonato y marcó el debut del circuito Madring, resultó ser una jornada desafiante para varios pilotos. Mientras algunos, como Franco Colapinto, se mostraron satisfechos con su rendimiento, otros enfrentaron complicaciones. Este fue el caso de Lewis Hamilton, quien tuvo que abandonar la carrera con su Ferrari para prevenir un incidente mayor.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el heptacampeón debió retirar su monoplaza antes de tiempo debido a fallas en los frenos, tras haber competido por la tercera posición con Max Verstappen durante las dos primeras vueltas en el nuevo trazado madrileño.

"Fue realmente inesperado. Estaba frenando para la curva 5 en la primera vuelta y el coche se detenía con normalidad. Y entonces el pedal dio un paso, y acabé llevando muchísima velocidad a la curva porque no frenó igual de bien. Y luego volvió a estar bien en la siguiente curva, y pensé que estaríamos bien", comentó el piloto británico a distintos medios.

"Y entonces, de repente, el pedal se fue completamente hasta el fondo, así que tuve suerte de llegar", añadió, reflejando la gravedad de la situación.

A pesar de que Hamilton intentó continuar la carrera, tanto sus ingenieros como la dirección de la escudería del Cavallino Rampante decidieron que lo mejor era retirarlo de la pista. La falta de respuesta en los puntos de frenada y un roce con uno de los muros del nuevo circuito de 5,4 km, que debutó en el calendario de la F1, generaron preocupaciones sobre su seguridad.

Desde el box de Ferrari, Fred Vasseur, jefe del equipo, explicó: "Intentamos arreglarlo desde el muro de boxes y luego volvió a ocurrir un par de curvas después. Seguir en pista no tenía sentido en una carrera loca. No queríamos correr ningún riesgo".

Por otro lado, su compañero de equipo, Charles Leclerc, finalizó la carrera en cuarto lugar, después de haber perdido la posición de privilegio en varias ocasiones, lo que lo obligó a entrar a boxes para cambiar neumáticos.