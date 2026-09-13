El precio del petróleo se dispara: Brent supera los 107 dólares tras ataques en Arabia Saudita

Buenos Aires, 13 septiembre (NA) -- El precio internacional del petróleo experimentó un notable incremento, con el barril de Brent superando los 107 dólares, en un contexto de creciente inquietud sobre el abastecimiento global tras los ataques a la infraestructura petrolera de Arabia Saudita y nuevos incidentes en el estrecho de Ormuz.

Los futuros del Brent aumentaron un 2,77%, alcanzando los 107,51 dólares por barril en las primeras operaciones del lunes en los mercados asiáticos, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) subió un 2,27%, situándose en 102,32 dólares, según reportes de diversas agencias internacionales.

Esta nueva escalada se produce luego de que Arabia Saudita cerrara temporalmente su oleoducto Este-Oeste tras un ataque con drones. Este conducto, que se extiende por unos 1.200 kilómetros, permite el transporte de petróleo desde el este saudita hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, evitando así el estrecho de Ormuz, que ha sido objeto de conflictos recientes.

La importancia de esta ruta ha crecido en los últimos meses, dado que ha enfrentado severas dificultades para el transporte de hidrocarburos a través de Ormuz debido a la guerra en Medio Oriente. El oleoducto saudita había estado transportando alrededor de cuatro millones de barriles diarios, lo que significa que una interrupción prolongada podría retirar del mercado aproximadamente el 4% del suministro mundial de petróleo.

La incertidumbre también aumentó el domingo cuando la agencia británica United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informó que un buque fue alcanzado por un proyectil mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, provocando un incendio y la evacuación de la tripulación por parte de las autoridades locales.

Estos ataques se producen en un momento en que el mercado petrolero ya enfrenta restricciones significativas de oferta debido al conflicto regional y a problemas en el uso normal de algunas de las principales rutas marítimas de exportación de crudo.

Antes de esta escalada, el Brent había cerrado el viernes en 104,61 dólares por barril, acumulando una suba semanal superior al 8%, mientras que el WTI había terminado en 100,05 dólares.

La situación del oleoducto saudita es monitoreada de cerca por los operadores, ya que constituye una de las principales alternativas para transportar petróleo del Golfo sin necesidad de atravesar Ormuz. Fuentes de la industria han señalado que las existencias almacenadas en Yanbu podrían permitir mantener las exportaciones durante algunos días, pero una interrupción prolongada aumentaría considerablemente la presión sobre la oferta mundial.

La escalada de tensiones también impactó este domingo en el mercado financiero saudita, donde el principal índice bursátil del reino cayó un 1,3%, y las acciones de Saudi Aramco retrocedieron un 1,6%.

Agencia NA