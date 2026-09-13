Así quedó el medallero de los Juegos Suramericanos: Brasil lidera y Argentina marcha segunda

La delegación brasileña inició con fuerza su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, finalizando la primera jornada en la cima del medallero. Argentina, el país anfitrión, ocupó el segundo lugar con un total de 11 medallas, de las cuales tres fueron de oro.

Brasil logró un impresionante total de 28 medallas en el primer día de competencias, destacándose con 14 de oro, ocho de plata y seis de bronce. La mayoría de estas medallas provinieron de las disciplinas acuáticas, lo que le permitió a la delegación brasileña establecer una considerable ventaja sobre sus competidores más cercanos.

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En contraste, Argentina cerró la jornada con 11 medallas, que incluyeron tres oros, una plata y siete bronces. Las medallas de oro argentinas fueron ganadas por Pascual Di Tella en sable individual masculino, Macarena Ceballos en los 100 metros pecho, y Cecilia Dieleke en los 50 metros espalda.

La primera medalla dorada para Argentina fue conseguida por Di Tella, quien venció al venezolano Eliecer Romero en la final de sable. Posteriormente, Ceballos se destacó en los 100 metros pecho, y Dieleke completó la jornada dorada con su victoria en los 50 metros espalda.

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Colombia ocupó el tercer puesto en la clasificación, logrando un total de seis medallas, de las cuales dos fueron de oro. La delegación colombiana celebró sus primeros títulos en las disciplinas de gimnasia y clavados.

La competencia continuará hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de delegaciones de 15 países. Argentina se propone mantener su posición y aumentar su cantidad de medallas en las próximas jornadas.