FOTO: Desbaratan en Villa Crespo laboratorio de drogas sintéticas de un dealer venezolano

Buenos Aires, 14 septiembre (NA) – Una cocina de drogas sintéticas, que había sido montada por un dealer venezolano que fue detenido, fue desbaratada en el barrio de Villa Crespo tras un operativo policial en una vivienda particular.

El procedimiento, concretado por personal de la División Investigaciones Antidrogas Zona Norte, tuvo lugar en un inmueble de la calle Villarroel al 1300, tras la detención, días atrás, en Balvanera de un venezolano de 31 años que vendía droga.

A partir de ese hecho, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 12, a cargo de Juan Manuel Neumann, recibió los informes reunidos por los efectivos sobre este sujeto y ordenó el allanamiento de su departamento para la continuidad de la causa.

Cuando los oficiales ingresaron al lugar, se encontraron con una cocina de elaboración de drogas sintéticas, confirmaron a la agencia Noticias Argentinas. Al requisar las instalaciones, hallaron cocaína (23,06 gramos), tusi (53,02 gramos), marihuana (26 gramos) y ketamina (dos litros).

Los oficiales también incautaron sustancias para el corte (881,09 gramos de creatina y lactosa), una licuadora, coladores y bandejas de vidrio con vestigios de tusi, una carpa negra con bolsas transparentes, dos balanzas de precisión, dos cucharitas, un anotador y documentación de importancia para la causa.

Además, había una pistola semiautomática Bersa TPR9 bicolor calibre 9 mm con numeración limada, cuatro cargadores y municiones.

El magistrado interventor dispuso el secuestro de la droga y de los demás elementos encontrados.