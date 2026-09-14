FOTO: El primer trasplante de médula ósea en Argentina: un hito que transformó la medicina nacional

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – Hace 40 años, el primer trasplante de médula ósea en Argentina tuvo lugar, un evento que marcó un hito en la medicina nacional.

El procedimiento fue llevado a cabo el 13 de septiembre de 1986 por el Dr. Eduardo Bullorsky y un equipo del Hospital Británico, siendo el primer trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas en el país.

Desde ese momento, según un informe de la Agencia Noticias Argentinas, se han realizado más de 1.140 procedimientos en dicho centro de salud. Hasta entonces, la única opción para los pacientes era viajar al exterior, aunque muy pocos lograban concretarlo.

El Dr. Germán Stemmelin, jefe del Servicio de Hematología del hospital, expresó: "Antes de 1986, la gran mayoría nunca lograba concretar el trasplante debido a demoras y falta de recursos. El primer trasplante salvó vidas al democratizar el acceso a esta práctica".

Este avance no solo evitó que los pacientes tuvieran que viajar al exterior, sino que también les permitió recibir un tratamiento complejo cerca de sus familias.

Un camino hacia el pionero procedimiento

En 1981, el Dr. Bullorsky se unió al Hospital Británico tras formarse en el Instituto de Investigaciones Médicas Prof. Dr. Alfredo Lanari. En 1985, realizó un fellowship en el Hospital Hadassah de Jerusalén, especializándose en trasplante de médula ósea con el Dr. Shimon Slavin. Al regresar, comenzó a desarrollar junto a su equipo las condiciones necesarias para implementar el programa.

Finalmente, el 13 de septiembre de 1986, se concretó el primer trasplante alogénico en Argentina.

Un tratamiento que transforma vidas

El trasplante de células progenitoras hematopoyéticas es un tratamiento complejo que se utiliza para diversas enfermedades oncohematológicas y de la médula ósea.

Existen diferentes modalidades de trasplante. En el trasplante alogénico, las células progenitoras provienen de un donante, mientras que en el autólogo se utilizan células del propio paciente. Un gran desafío en el trasplante alogénico es encontrar un donante compatible, con una probabilidad de una en cuatro entre hermanos.

Cuatro décadas de evolución y continuidad

Durante estos 40 años, el programa del Hospital Británico ha evolucionado junto con los avances científicos y tecnológicos, enfocándose en la formación de equipos profesionales interdisciplinarios.

El crecimiento del trasplante ha ido de la mano con el desarrollo de áreas como Hematología y Medicina Transfusional. El soporte transfusional es vital para estos pacientes, quienes pueden enfrentar períodos prolongados de inmunocompromiso.

La Dra. Silvina Palmer, jefa del Departamento de Trasplantes, destacó: "El hito del Dr. Bullorsky impulsó a todo el sistema. Hoy Argentina cuenta con 30 Unidades de Trasplante y en 2025 se realizaron 1.458 procedimientos, alcanzando tasas comparables a las de países desarrollados".

En la actualidad, el Hospital Británico realiza alrededor de 50 trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas anualmente, incluyendo trasplantes alogénicos, autólogos y de sangre de cordón umbilical, tanto para adultos como para pediátricos.

Agencia NA