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Boca busca avanzar a semifinales enfrentando a San Pablo en la Copa Sudamericana

El "Xeneize" llega con una ventaja tras ganar 1-0 en el partido de ida. Este martes se define el pase a las semifinales en Brasil.

14/09/2026 | 10:28Redacción Cadena 3

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Boca va por la clasificación a semis en la Copa Sudamericana.

FOTO: Boca va por la clasificación a semis en la Copa Sudamericana.

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Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- Boca se prepara para visitar este martes al San Pablo en Brasil, en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El objetivo del equipo es conseguir un lugar entre los cuatro mejores del segundo torneo más importante de América.

El partido está programado para las 21:30 y se llevará a cabo en el Estadio Morumbí. La cobertura en vivo estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá seguir a través de DSports. El árbitro designado para el encuentro es el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que el VAR estará bajo la supervisión de su compatriota Leodán González.

El equipo argentino llega a este crucial encuentro tras haber logrado un importante triunfo 1-0 en el partido de ida, disputado en La Bombonera. El único gol del encuentro fue anotado por el uruguayo Miguel Merentiel.

Con este resultado, el "Xeneize" dio un paso significativo en su intento de alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana, algo que no logra desde la edición de 2014. En la liga local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena también se encuentran en un buen momento, habiendo goleado 3-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que los posiciona en la pelea por el título de Campeón de Liga.

En cuanto a su rival, el San Pablo, ha tenido un desempeño complicado recientemente. Además de la derrota en el partido de ida contra Boca, el equipo brasileño perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras en el Brasileirao, lo que los ha dejado en la undécima posición de la tabla.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega este martes?
Juegan Boca y San Pablo en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Cuál es la ventaja de Boca?
Boca ganó 1-0 en el partido de ida, lo que le da una ventaja para avanzar.

¿A qué hora se juega el partido?
El partido está programado para las 21:30.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
Se jugará en el Estadio Morumbí, Brasil.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Gustavo Tejera y el VAR será Leodán González.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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