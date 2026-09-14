Milei acelera la agenda legislativa con Gabinete y cumbre libertaria en Casa Rosada

El presidente Javier Milei encabeza este lunes una jornada de intensa actividad política en Casa Rosada.

La agenda oficial comenzará por la mañana con la habitual reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón y continuará por la tarde con un encuentro clave junto a diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en el Salón Héroes de Malvinas, orientado a alinear la estrategia parlamentaria del oficialismo.

El temario de las cumbres estará centrado en el ingreso por la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa sobre la que el Gobierno prevé un piso firme de respaldos.

A su vez, el cronograma contempla la presentación formal del Presupuesto este martes en la Cámara Baja y la apertura del debate sobre la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

En ambas instancias, el mandatario expondrá sobre el rumbo del programa económico y la coyuntura del país.

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Junto a Milei participarán figuras centrales del equipo de Gobierno, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

El menú de temas incluye también el respaldo del Ejecutivo a la postura de Mendoza en el histórico litigio por el Río Atuel con La Pampa.

Con este despliegue, el Presidente busca retomar el dinamismo del eje político y dejar atrás los cuestionamientos mediáticos sobre el ritmo de gestión durante agosto.

La jornada de trabajo concluirá por la noche con una cena partidaria de la tropa oficialista en la sede bonaerense de LLA, ubicada en el barrio porteño de San Telmo.