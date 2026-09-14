Asambleas de UTA paralizan el transporte en Córdoba: no se sabe la hora ni a qué corredores afectará

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Córdoba confirmó que este lunes volverán a realizarse asambleas informativas que afectarán la circulación de los colectivos en la capital provincial.

La medida surge ante la falta de respuestas y el estancamiento de las negociaciones paritarias con las empresas privadas y la Municipalidad de Córdoba, como poder concedente del servicio.

En declaraciones a Cadena 3, la vocera del gremio, Lucía Bustamante, adelantó que las interrupciones en los corredores están previstas para desarrollarse "durante la media mañana o cerca del mediodía".

Sin embargo, precisó que las medidas se resolverán en reuniones internas a primera hora del día, por lo que las líneas afectadas y los horarios exactos se informarán de manera sorpresiva y a último momento a través de los medios de comunicación.

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Bustamante deslindó de responsabilidades al sindicato por las complicaciones operativas y apuntó directamente contra el Municipio por la falta de un compromiso concreto en la mesa de diálogo.

Asimismo, la representante gremial señaló que el deterioro del transporte público también responde al mal estado de las unidades en circulación diaria, un factor ajeno a las medidas sindicales pero que reduce de forma constante las frecuencias de las unidades en las calles.

Por su parte, la confirmación del esquema de protestas generó preocupación en las paradas de la ciudad. Los pasajeros manifestaron incertidumbre ante la imposibilidad de planificar la jornada laboral o educativa, mientras que muchos usuarios deben recurrir a servicios de transporte privado para evitar suspensiones o llegadas tarde en sus puestos de trabajo.