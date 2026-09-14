Frío, pocas nubes y sin lluvias: así será el lunes en Rosario

FOTO: Se espera una jornada agradable en la ciudad.

El lunes arrancó con 6,8 grados en Rosario, cielo algo nublado y una humedad del 83%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La visibilidad era de 10 kilómetros, con viento del oeste a 2 km/h.

Para esta jornada se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 16, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. No se prevén lluvias.

El viento tendrá dirección predominante del norte y velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana, para luego disminuir a entre 7 y 12 km/h durante el resto del día.

Los pronósticos anticipan un aumento de las temperaturas hacia el final de la semana: el jueves se esperan 22 grados, el viernes 23 y el domingo podría llegar a 24. El martes tendrá una máxima de 19, mientras que el miércoles volverá a bajar a 15.