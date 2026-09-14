Frío, pocas nubes y sin lluvias: así será el lunes en Rosario
Se espera una máxima de 16 grados. El cielo estará parcialmente cubierto durante la tarde y el registro térmico comenzará a subir hacia el jueves.
14/09/2026 | 06:51Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Se espera una jornada agradable en la ciudad.
El lunes arrancó con 6,8 grados en Rosario, cielo algo nublado y una humedad del 83%, según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La visibilidad era de 10 kilómetros, con viento del oeste a 2 km/h.
Para esta jornada se espera una mínima de 5 grados y una máxima de 16, con cielo algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde y la noche. No se prevén lluvias.
El viento tendrá dirección predominante del norte y velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana, para luego disminuir a entre 7 y 12 km/h durante el resto del día.
Los pronósticos anticipan un aumento de las temperaturas hacia el final de la semana: el jueves se esperan 22 grados, el viernes 23 y el domingo podría llegar a 24. El martes tendrá una máxima de 19, mientras que el miércoles volverá a bajar a 15.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura en Rosario el lunes? 6,8 grados.
¿Qué organismo proporcionó los datos meteorológicos? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Qué se espera para la jornada en términos de temperatura? Mínima de 5 grados y máxima de 16 grados.
¿Cuál será la dirección del viento? Predominantemente del norte.
¿Qué temperaturas se anticipan para el final de la semana? 22 grados el jueves, 23 grados el viernes y 24 grados el domingo.