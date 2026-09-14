Esperan un fuerte impacto en la gastronomía de Rosario por los Suramericanos: "Va a ser un éxito"

Los Juegos Suramericanos 2026 generan expectativas en los sectores hotelero y gastronómico de Rosario por el movimiento que provocará la llegada de miles de visitantes. El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, destacó que se espera un fuerte impacto económico durante las dos semanas de competencia.

“Vamos a tener más de 30.000 personas a diario recorriendo la ciudad, visitando, paseando, comprando”, señaló Rezzoaglio. Según explicó, además de los 4.500 deportistas que participarán de los Juegos, llegarán familiares, dirigentes y periodistas de los 15 países que estarán representados.

El funcionario también destacó las expectativas que ya existen en el sector hotelero. “Dos semanas con ocupación hotelera a pleno en algunos segmentos, creciendo en las reservas”, indicó, al referirse al movimiento que se espera durante el desarrollo de la competencia.

En ese marco, bares y restaurantes de Rosario también se sumaron a la propuesta del Menú Suramericano para recibir a quienes visiten la ciudad. Rezzoaglio sostuvo que las señales que ya aparecen en las reservas y la participación de los comercios permiten pensar que el evento tendrá un fuerte impacto: “Esto va a ser un antes y un después realmente”.

Informe de Fernando Carrafiello.