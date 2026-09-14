Esperan un fuerte impacto en la gastronomía de Rosario por los Suramericanos: "Va a ser un éxito"
Gustavo Rezzoaglio, secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, destacó en Cadena 3 Rosario las expectativas en hoteles, bares y restaurantes. Señaló que se esperan más de 30.000 personas por día recorriendo la ciudad durante los Juegos.
14/09/2026 | 07:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Carlito rosarino
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Cadena 3 Rosario
Los Juegos Suramericanos 2026 generan expectativas en los sectores hotelero y gastronómico de Rosario por el movimiento que provocará la llegada de miles de visitantes. El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio, destacó que se espera un fuerte impacto económico durante las dos semanas de competencia.
“Vamos a tener más de 30.000 personas a diario recorriendo la ciudad, visitando, paseando, comprando”, señaló Rezzoaglio. Según explicó, además de los 4.500 deportistas que participarán de los Juegos, llegarán familiares, dirigentes y periodistas de los 15 países que estarán representados.
El funcionario también destacó las expectativas que ya existen en el sector hotelero. “Dos semanas con ocupación hotelera a pleno en algunos segmentos, creciendo en las reservas”, indicó, al referirse al movimiento que se espera durante el desarrollo de la competencia.
En ese marco, bares y restaurantes de Rosario también se sumaron a la propuesta del Menú Suramericano para recibir a quienes visiten la ciudad. Rezzoaglio sostuvo que las señales que ya aparecen en las reservas y la participación de los comercios permiten pensar que el evento tendrá un fuerte impacto: “Esto va a ser un antes y un después realmente”.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué evento se menciona en el artículo? Los Juegos Suramericanos 2026.
¿Quién es el funcionario que habla sobre el evento? El secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio.
¿Cuántas personas se esperan diariamente en Rosario durante el evento? Más de 30.000 personas.
¿Qué impacto se prevé en el sector hotelero? Se espera una ocupación hotelera a pleno en algunos segmentos.
¿Cuál es la propuesta de los bares y restaurantes de Rosario? Ofrecer el Menú Suramericano para los visitantes.