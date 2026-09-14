Para el abogado de Omar Ludueña, es una "barbaridad" su detención y denunció filtraciones

El abogado Mario Rey, defensor de Omar Ludueña —el empleado de la Legislatura de Córdoba detenido por supuestos abusos sexuales—, cuestionó duramente la prisión preventiva cursada contra su asistido y apuntó contra las irregularidades en el manejo del expediente.

En declaraciones a Cadena 3, el letrado sostuvo que la detención carece de sustento legal y que su cliente no presenta riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Rey argumentó que Ludueña ya se había puesto espontáneamente a disposición de la Justicia tras la presentación realizada en agosto por una hermana de crianza.

Al respecto, el defensor enfatizó las inconsistencias del arresto: "La detención fue una barbaridad. Alguien gritó en un pasillo 'necesitamos un detenido' y allí salieron", aseveró, señalando que la medida rompió con los criterios de imputación sin detención aplicados por la misma fiscalía en otros casos de alta repercusión pública.

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Asimismo, la defensa fundamentó la inocencia del imputado exponiendo un complejo contexto de disputas intrafamiliares y recordando un antecedente judicial previo que había sido desestimado.

Según explicó Rey, una denuncia anterior motivó una pericia que terminó archivada: "Efectivamente hubo una Cámara Gesell que había arrojado resultados negativos. No había ningún elemento probatorio que lo vinculara con un hecho de estas características", precisó sobre esa causa paralizada.

Por último, el letrado anunció que se presentará ante la Fiscalía General para exigir que se investigue la difusión en redes sociales y medios de fojas confidenciales de la causa que comprometen la intimidad de las partes.

"Me voy a presentar en la Fiscalía General para que busquen la respuesta de por qué se filtra una foja durísima cuando había secreto de sumario", concluyó Rey, en alusión a la filtración de datos sensibles durante el desarrollo de la instrucción.