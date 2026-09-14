Se realizaron 21 allanamientos en zona sur de Rosario: secuestraron drogas, armas y vehículos

Durante las primeras horas de este sábado se realizaron 21 allanamientos en distintos sectores de la zona sur de Rosario, en el marco de investigaciones por comercialización de estupefacientes al menudeo. Las medidas fueron solicitadas por fiscales de la Unidad de Microtráfico.

Una vez que los procedimientos fueron requeridos por la fiscal Brenda Debiasi y se concentraron en el Fonavi de Grandoli y zonas cercanas. En los operativos se secuestraron dosis de estupefacientes fraccionadas para la venta, alrededor de 13.000 dólares y 600.000 pesos, dos motos con pedido de secuestro por robo o hurto, teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación.

En otra investigación, el fiscal César Pierantoni solicitó otros diec allanamientos en diferentes puntos de la zona sur, incluidos sectores del barrio Las Flores. Allí se incautaron elementos vinculados a las causas, un revólver calibre .22, una escopeta y material estupefaciente, entre marihuana y cocaína fraccionada en dosis.

Los procedimientos permitieron avanzar en distintas investigaciones por microtráfico y profundizar las tareas para desarticular puntos de acopio y comercialización de drogas en la zona sur de Rosario. Los inmuebles intervenidos quedaron a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias correspondientes.