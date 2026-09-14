Polémica en la Premier: el VAR cometió un error que benefició al Manchester City ante el United
El Manchester City logró una victoria polémica ante el United gracias a un gol de Haaland. El VAR no detectó un posible fuera de juego de Enzo Fernández.
FOTO: Enzo Fernández, quedó involucrado en la polémica por el gol de Haaland.
Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- El clásico de Manchester entre el United y el City se convirtió en un foco de controversia tras confirmarse que el VAR cometió un error en la revisión del único gol del encuentro, que finalizó 1-0 a favor de los visitantes.
El tanto decisivo se produjo a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando el delantero noruego Erling Haaland logró anotar tras un remate en el área chica, lo que llevó a su equipo a una victoria clave en Old Trafford.
Inicialmente, el gol fue anulado, pero después de revisar la jugada en el VAR, el árbitro Michael Oliver decidió convalidarlo, otorgando así tres puntos importantes al Manchester City, que mantiene su puntaje perfecto y profundiza la crisis del United.
La controversia se centró en la posición del jugador argentino Enzo Fernández, quien se encontraba en fuera de juego. Sin embargo, el árbitro consideró que su presencia no influyó en la jugada que resultó en el gol.
Posteriormente, el organismo Pro Referees emitió un comunicado donde se enfatizó que el gol del Manchester City debió haber sido anulado. En el texto se explica que la decisión inicial fue en contra de Haaland, pero tras la revisión se determinó que estaba en posición legal.
Además, señalaron que en el mismo ataque se concluyó que Enzo Fernández no intervino en la jugada, lo que hace que cualquier infracción por fuera de juego sea subjetiva. No obstante, el VAR no tomó en cuenta el posible impacto de la posición de Fernández, indicando que debió haberse recomendado una revisión en el campo.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el clásico de Manchester?
El Manchester City ganó 1-0 al United en un partido polémico por un error del VAR.
¿Quién anotó el gol del City?
El gol fue anotado por el delantero Erling Haaland en el segundo tiempo.
¿Cuál fue la controversia principal?
La discusión giró en torno a la posición de Enzo Fernández, quien estaba en fuera de juego.
¿Qué dijo Pro Referees sobre el gol?
El organismo afirmó que el gol debió haber sido anulado y que el VAR no consideró el impacto de Fernández.
¿Cómo afectó esta victoria al Manchester City?
Con esta victoria, el City mantiene su puntaje ideal en la Premier League.
[Fuente: Noticias Argentinas]