Donald Trump minimiza riesgos de la IA y prioriza competencia con China

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- En un contexto global caracterizado por las advertencias de diversos especialistas en tecnología sobre la potencial amenaza que representa el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) para la humanidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el asunto.

El mandatario rechazó el domingo la idea de que su administración controle dicho avance y afirmó que su principal preocupación es la posibilidad de que Estados Unidos pierda su ventaja frente a China. En este sentido, aseguró que ganar esta competencia es fundamental para abordar los riesgos asociados al progreso de la IA.

"Lideramos a China en IA… y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gana en IA, gana”, declaró Trump, ignorando los recientes llamados de científicos y ejecutivos de Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT) y Google (Gemini) para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial.

Aunque reconoció la necesidad de cierta regulación, el presidente estadounidense criticó a los detractores de la IA, a quienes calificó de "fuerzas muy negativas" que plantean escenarios que, según él, "no sucederán", según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

"Podemos poner límites, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas que lo están planteando… que no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no sucederán", añadió Trump a los periodistas durante el fin de semana.

En contraste, el presidente de China, Xi Jinping, abogó por una mayor cooperación internacional y enfatizó que los países deben “fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio” en su discurso en la cumbre de los BRICS, que se llevó a cabo en Nueva Delhi, India. También propuso establecer un 'pacto mundial de gobernanza de la IA'.