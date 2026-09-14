Donald Trump minimiza riesgos de la IA y prioriza competencia con China
El presidente de Estados Unidos consideró que ganarle la competencia a China permitiría abordar los riesgos derivados del avance de la inteligencia artificial.
FOTO: Donald Trump
Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- En un contexto global caracterizado por las advertencias de diversos especialistas en tecnología sobre la potencial amenaza que representa el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) para la humanidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, minimizó el asunto.
El mandatario rechazó el domingo la idea de que su administración controle dicho avance y afirmó que su principal preocupación es la posibilidad de que Estados Unidos pierda su ventaja frente a China. En este sentido, aseguró que ganar esta competencia es fundamental para abordar los riesgos asociados al progreso de la IA.
"Lideramos a China en IA… y, francamente, quiero que siga siendo así, porque quien gana en IA, gana”, declaró Trump, ignorando los recientes llamados de científicos y ejecutivos de Anthropic (Claude), OpenAI (ChatGPT) y Google (Gemini) para desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial.
Aunque reconoció la necesidad de cierta regulación, el presidente estadounidense criticó a los detractores de la IA, a quienes calificó de "fuerzas muy negativas" que plantean escenarios que, según él, "no sucederán", según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.
"Podemos poner límites, podemos hacer esto y aquello, pero creo que hay muchas fuerzas negativas que lo están planteando… que no deberían hacerlo, y están planteando cosas que no sucederán", añadió Trump a los periodistas durante el fin de semana.
En contraste, el presidente de China, Xi Jinping, abogó por una mayor cooperación internacional y enfatizó que los países deben “fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio” en su discurso en la cumbre de los BRICS, que se llevó a cabo en Nueva Delhi, India. También propuso establecer un 'pacto mundial de gobernanza de la IA'.
Lectura rápida
¿Qué dijo Trump sobre la IA?
Trump minimizó los riesgos de la IA, enfocándose en la competencia con China.
¿Cuál es la preocupación de Trump?
Su principal preocupación es mantener la ventaja de Estados Unidos sobre China en el ámbito de la IA.
¿Qué opinan los expertos sobre la IA?
Expertos de empresas como OpenAI y Anthropic piden desacelerar el desarrollo de la IA por sus riesgos.
¿Qué propone Xi Jinping?
Xi Jinping aboga por la cooperación internacional y un pacto global sobre la gobernanza de la IA.
¿Cómo califica Trump a los críticos de la IA?
Trump considera a los críticos de la IA como "fuerzas muy negativas" que plantean escenarios irreales.
[Fuente: Noticias Argentinas]