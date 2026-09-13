Carlos Torres arribó a Argentina y se prepara para sus shows de La Reina del Flow

FOTO: Carlos Torres llegó a la Argentina y ya palpita sus shows de La Reina del Flow.

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) -- El actor y cantante colombiano Carlos Torres, conocido por su papel de Carlos Cruz en La Reina del Flow, llegó este domingo a la Argentina tras sus presentaciones en Lima.

El artista aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery, donde un grupo de fanáticos lo recibió con entusiasmo, buscando obtener un saludo o una fotografía con el ídolo.

Su llegada también generó gran expectativa entre los medios, que se encontraban presentes para cubrir los eventos que se llevarán a cabo en Buenos Aires.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, Torres se presentará este lunes y martes en el Movistar Arena, junto al elenco de La Reina del Flow.

Este nuevo espectáculo, que incluye a Carlos Torres en el rol de Charly Flow, así como a Majo Vargas como Yeimy Montoya, Juan Manuel Restrepo como Pez Koi, Kevin Bury como Cris Vega, Juan Palau como Drama Key y Jay Torres como Yoni Trejos, se aleja de la serie de televisión y propone una ambiciosa puesta en escena, bajo la producción de Caracol Televisión y Fénix Entertainment.

Las funciones representarán el debut en Buenos Aires de este espectáculo, que está basado en la exitosa producción colombiana, la cual cuenta con una amplia base de seguidores en Argentina.

Carlos Torres llega al país después de sus presentaciones en Lima, con la expectativa de reencontrarse con su público argentino, que sigue de cerca su trabajo como Carlos Cruz. Su llegada al Aeroparque causó un gran entusiasmo entre los fanáticos, quienes lo esperaron para darle una cálida bienvenida antes de sus compromisos en la ciudad.

Los shows del lunes y martes brindarán a los seguidores de La Reina del Flow la oportunidad de disfrutar en vivo a uno de los protagonistas de la serie que ha conquistado a la audiencia latinoamericana.