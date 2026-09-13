FOTO: Deven Parekh de Insight Partners explica por qué diversifican en un mundo que apuesta todo a OpenAI

Deven Parekh ha co-dirigido la potente firma de inversión Insight Partners durante 26 años. A diferencia de muchos capitalistas de riesgo que son muy activos en redes sociales y podcasts, Parekh y su firma tienden a mantener un perfil bajo.

En una reciente conversación con TechCrunch durante un evento de StrictlyVC en Nueva York, Parekh fue sorprendentemente sincero sobre algunos de los logros de la firma, que ha liderado numerosas rondas de inversión en empresas como Databricks, y que posee participaciones en OpenAI y Anthropic. También comentó sobre las oportunidades que no logró concretar, incluyendo la empresa de tecnología legal Legora, y los conflictos de interés en la inversión de riesgo.

Parekh defendió la estrategia de diversificación de su firma a pesar del creciente interés en los laboratorios de IA de frontera. "El riesgo de que un actor no estatal acceda a un modelo de código abierto y cree un arma biológica es real, pero hay una probabilidad aún mayor de que logremos un avance significativo en el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos para enfermedades", afirmó.

En su rol como miembro de la junta de NYU Langone, destacó cómo la IA ya está transformando la atención médica. "Podemos analizar 50 millones de registros de pacientes y alertar a alguien que ingresa por un motivo no relacionado que tiene un 25% de riesgo de un ataque al corazón. En general, esto es altamente positivo", agregó.

Insight Partners, que gestiona $90 mil millones en activos, parece relativamente silenciosa en comparación con otras firmas de tamaño similar. ¿Es esto intencional? Parekh respondió: "Cada capitalista de riesgo se considera un experto en todo ahora, pero nuestra actitud ha sido: dejemos que la cartera hable por sí misma. Estamos invirtiendo en fundadores y empresas, y aunque debemos comunicarnos lo suficiente para que la gente sepa quiénes somos, nuestro rendimiento debe hablar por sí mismo, impulsado por nuestra cartera, no por nosotros".

En cuanto a la estrategia de inversión, Parekh explicó que no hay una asignación geográfica o de estrategia fija. "Observamos nuestros últimos siete fondos y veríamos diferentes porcentajes de inversión en etapas tempranas, crecimiento y adquisiciones en cada uno. Actualmente, las adquisiciones no son favorables debido a las altas tasas y a la falta de receptividad en los mercados de deuda. No hemos realizado una gran adquisición desde 2024", afirmó.

Sobre el talento en el sector de IA, Parekh mencionó que ha habido una cierta planitud global. "Competimos por Legora, mi socio Jeff Horing voló a Estocolmo para presentar la propuesta, pero perdimos ante General Catalyst. Sin embargo, el talento en infraestructura de IA está concentrado en San Francisco".

En relación a su inversión en empresas rivales como OpenAI y Anthropic, Parekh explicó que la discusión interna se centró más en si deberían haber participado en rondas anteriores. "Una vez que llegas a una etapa posterior, no estás en la mesa de decisiones y simplemente estás comprando una buena acción. Vimos a OpenAI como la opción de consumo dominante y a Anthropic con una estrategia clara para el mercado empresarial", afirmó.

Sobre la posibilidad de IPOs, Parekh comentó: "Anthropic ya es más grande que Salesforce y su capacidad para salir a bolsa no significa necesariamente mucho para los demás. La verdadera pregunta es cuándo la próxima camada de empresas saldrá a bolsa y qué estándar establecerá eso".

La conversación se centró también en el riesgo de concentración en las inversiones. "No estamos excesivamente concentrados, por lo que no es un problema para nosotros. Pero sé que hay fondos que están recaudando capital con un enfoque en solo uno o dos actores. La historia ha demostrado que la diversificación es la mejor estrategia a largo plazo", concluyó.