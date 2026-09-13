Larry Ellison cancela la venta de acciones de Oracle por 7.500 millones de dólares

Larry Ellison, cofundador y presidente ejecutivo de Oracle, canceló un plan de venta de acciones que había anunciado anteriormente, según un comunicado de la empresa. El 13 de septiembre de 2026, Oracle informó que Ellison había decidido no proceder con la venta de 50 millones de acciones, que representaban un valor aproximado de 7.500 millones de dólares.

En un comunicado regulatorio, Oracle había revelado que Ellison tenía la intención de vender estas acciones, pero no especificó los motivos detrás de su decisión de cancelar la transacción. "No se vendió ninguna acción de Oracle bajo ese plan, y no tiene planes de vender ninguna otra acción de Oracle", aseguró la empresa.

Desde el comienzo del año, las acciones de Oracle han disminuido un 22%. La compañía ha estado invirtiendo fuertemente en la expansión de sus centros de datos y se ha convertido en uno de los principales propietarios y socios de seguridad para las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Además, Ellison ha utilizado su fortuna para respaldar la adquisición de Warner Bros por parte de su hijo, David Ellison, una transacción que actualmente se encuentra en disputa judicial.