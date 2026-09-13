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Larry Ellison cancela la venta de acciones de Oracle por 7.500 millones de dólares

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, canceló la venta de 50 millones de acciones que equivalían a 7.500 millones de dólares. La compañía no brindó detalles sobre el cambio en su decisión.

13/09/2026 | 22:03Redacción Cadena 3

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Larry Ellison, cofundador de Oracle

FOTO: Larry Ellison, cofundador de Oracle

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Larry Ellison, cofundador y presidente ejecutivo de Oracle, canceló un plan de venta de acciones que había anunciado anteriormente, según un comunicado de la empresa. El 13 de septiembre de 2026, Oracle informó que Ellison había decidido no proceder con la venta de 50 millones de acciones, que representaban un valor aproximado de 7.500 millones de dólares.

En un comunicado regulatorio, Oracle había revelado que Ellison tenía la intención de vender estas acciones, pero no especificó los motivos detrás de su decisión de cancelar la transacción. "No se vendió ninguna acción de Oracle bajo ese plan, y no tiene planes de vender ninguna otra acción de Oracle", aseguró la empresa.

Desde el comienzo del año, las acciones de Oracle han disminuido un 22%. La compañía ha estado invirtiendo fuertemente en la expansión de sus centros de datos y se ha convertido en uno de los principales propietarios y socios de seguridad para las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Además, Ellison ha utilizado su fortuna para respaldar la adquisición de Warner Bros por parte de su hijo, David Ellison, una transacción que actualmente se encuentra en disputa judicial.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Larry Ellison?
Canceló la venta de 50 millones de acciones de Oracle, que equivalían a 7.500 millones de dólares.

¿Cuándo se anunció la cancelación?
El 13 de septiembre de 2026.

¿Por qué se canceló la venta?
Oracle no proporcionó detalles sobre los motivos de la cancelación.

¿Cómo ha afectado esto a las acciones de Oracle?
Las acciones de Oracle han caído un 22% desde el inicio del año.

¿Qué otras inversiones ha realizado Ellison?
Respalda la adquisición de Warner Bros por su hijo David.

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