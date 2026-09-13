Mirtha Legrand fue dada de alta tras su internación de una semana por bronquitis
La conductora continuará ahora su recuperación en su casa, luego de varios días de controles médicos y tratamiento en el Sanatorio Mater Dei.
FOTO: Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada.
Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – La artista Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la conductora continuará ahora su recuperación en su casa, luego de varios días de controles médicos y tratamiento en el centro de salud porteño.
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Lectura rápida
¿Quién recibió el alta médica?
Mirtha Legrand fue dada de alta tras una semana de internación.
¿Cuánto tiempo estuvo internada?
Estuvo internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei.
¿Cuál fue la razón de su internación?
La razón de su internación fue un cuadro de bronquitis.
¿Dónde se realizó el tratamiento?
El tratamiento se realizó en el Sanatorio Mater Dei en Buenos Aires.
¿Qué hará ahora Mirtha Legrand?
Ahora continuará su recuperación en su casa.
[Fuente: Noticias Argentinas]