Mirtha Legrand fue dada de alta tras su internación de una semana por bronquitis

FOTO: Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada.

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Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – La artista Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la conductora continuará ahora su recuperación en su casa, luego de varios días de controles médicos y tratamiento en el centro de salud porteño.

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