En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Argentina

En vivo

El Show de Cadena 3

Gabriela Pszybylski

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Mirtha Legrand fue dada de alta tras su internación de una semana por bronquitis

La conductora continuará ahora su recuperación en su casa, luego de varios días de controles médicos y tratamiento en el Sanatorio Mater Dei.

13/09/2026 | 22:43Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada.

FOTO: Dieron de alta a Mirtha Legrand tras una semana internada.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 13 de septiembre (NA) – La artista Mirtha Legrand recibió el alta médica luego de permanecer internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei, donde fue atendida por un cuadro de bronquitis y evolucionó favorablemente.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la conductora continuará ahora su recuperación en su casa, luego de varios días de controles médicos y tratamiento en el centro de salud porteño.

Noticia en desarrollo...

Lectura rápida

¿Quién recibió el alta médica?
Mirtha Legrand fue dada de alta tras una semana de internación.

¿Cuánto tiempo estuvo internada?
Estuvo internada durante una semana en el Sanatorio Mater Dei.

¿Cuál fue la razón de su internación?
La razón de su internación fue un cuadro de bronquitis.

¿Dónde se realizó el tratamiento?
El tratamiento se realizó en el Sanatorio Mater Dei en Buenos Aires.

¿Qué hará ahora Mirtha Legrand?
Ahora continuará su recuperación en su casa.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf