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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, Salta presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 3° y 14°. Se espera cielo parcialmente nublado y vientos suaves. Conocé todos los detalles del pronóstico.

14/09/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta muestra nubes dispersas, con una temperatura actual de 10°. La sensación térmica es de 9°, con una humedad del 73%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el norte, y la presión atmosférica se sitúa en 1019 hPa.

El clima hoy lunes 14 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 4° y una máxima de 14°. Las condiciones de viento serán suaves, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría generar una sensación de frescura durante la tarde.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con un clima más cálido. El martes 15 de septiembre, la mínima será de 5° y la máxima alcanzará los 24°, con cielo despejado. El miércoles 16, se espera una mínima de 9° y una máxima de 22°, también con cielo despejado. El jueves 17, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 25°, con algunas nubes. Finalmente, el viernes 18, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 28°, con probabilidad de lluvias ligeras.

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