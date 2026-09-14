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Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este lunes 14 de septiembre

Este lunes 14 de septiembre, Tucumán presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 6° y 14°. La humedad es alta y se espera un cielo mayormente nublado durante el día.

14/09/2026 | 12:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre

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El clima en Tucumán para este lunes 14 de septiembre se caracteriza por un ambiente fresco y nublado. La temperatura actual es de 9°, con una sensación térmica de 8°. La humedad se encuentra en un 81%, lo que contribuye a la sensación de frescura en la región. El viento sopla a 1.54 m/s desde el sureste, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros.

Durante el día, se prevé que la temperatura mínima sea de 6° y la máxima de 14°. Las condiciones del cielo se mantendrán con nubes cubriendo gran parte del día, lo que limitará la presencia del sol. La presión atmosférica es de 1022 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera, aunque no se esperan precipitaciones significativas.

En cuanto al pronóstico extendido, se anticipa que el martes 15 de septiembre la temperatura mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 24°, con un cielo despejado. Para el miércoles 16, se espera una mínima de 11° y una máxima de 26°, manteniendo el cielo claro. El jueves 17, las temperaturas seguirán en aumento, con mínimas de 13° y máximas de 27°, aunque se prevén algunas nubes dispersas. Finalmente, el viernes 18, la mínima será de 16° y la máxima de 29°, con cielo mayormente nublado.

Este inicio de semana en Tucumán se presenta ideal para actividades al aire libre, especialmente a partir del martes, cuando las temperaturas comenzarán a elevarse y el cielo estará despejado. Sin embargo, es recomendable llevar abrigo durante las horas más frescas del día.

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