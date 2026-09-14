Poderosas aperturas de los programas finalistas de la categoría Bandas de Garaje

FOTO: Los estudiantes que integran el equipo de Radio Remolacha, de Villa Mercedes.

Las tres aperturas tienen sus propios jingles, con mucha fuerza roquera y muy contagiosos. Demuestran un gran esfuerzo de producción para generar interés en los oyentes por escuchar las propuestas radiales.

Tal como informamos, los finalistas de la categoría Bandas de Garaje: Rock y Pop de la tercera edición de Sueños de Radio son los siguientes:

• Colegio Modelo Mármol / “De acá, lo nuestro al aire” / José Mármol (Buenos Aires)

• Instituto Sagrado Corazón “Hermanos Maristas” / “Maristas Studio Band – Sin Tempo” / San Francisco (Córdoba)

• Escuela Técnica Nº 20 “Antonio Berni” / “Radio Remolacha Rock” / Villa Mercedes (San Luis)

El programa de los estudiantes bonaerenses se centra en el rock nacional, con opiniones fundadas sobre el rol cultural que ha tenido en la historia reciente de nuestro país. Los temas musicales fueron interpretados por la banda Noveno Piso, integrada por alumnos del colegio.

La propuesta de los chicos cordobeses se define como “el programa más rollinga del país” y describe la trayectoria de la Maristas Studio Band – Sin Tempo, compuesta por estudiantes del establecimiento educativo.

El demo de los alumnos de San Luis se ocupa de desarrollar temas tales como novedades en materia de videojuegos, y películas y series, y contiene una entrevista a la que titularon “Remolacha al desnudo”. La banda escolar que interpreta los temas musicales se llama Séptimo Viaje.

Recta final

En octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, y allí se anunciarán los ganadores de los equipos de radio y de las plazas de calistenia.

El jueves 1 se realizará el acto de entrega de premios de la categoría Folklore en Arequito (Santa Fe), el lunes 5 los de Periodismo y Bandas de Garaje en Córdoba, y el jueves 15 los de Radioteatro y Grupos Corales en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde 2024, Sueños de Radio se ha consolidado como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de la Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propuso cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. En esta edición pudieron participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

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