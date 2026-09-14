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La previa: conocé los números ganadores de hoy lunes 14 de septiembre.

El sorteo número 41356 de La Previa se realizó el lunes 14 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7075, correspondiente a la interpretación tradicional 'A primera (Besos)'.

14/09/2026 | 10:26Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 41356 de LA PREVIA se llevó a cabo el lunes 14 de septiembre a las 10:15. El número a la cabeza fue 7075, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Besos).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 7075
2° 0902
3° 9623
4° 8588
5° 5371
6° 5352
7° 6400
8° 3117
9° 8622
10° 9646
11° 3541
12° 9444
13° 4119
14° 0895
15° 4302
16° 2071
17° 7675
18° 2749
19° 1323
20° 5000

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41356 de La Previa.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El lunes 14 de septiembre a las 10:15.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 7075.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta como A primera (Besos).

¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 7075, 0902, 9623, entre otros.

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