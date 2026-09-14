Para agendar: lo más destacado del lunes con el debut de Las Leonas y Los Leones

La jornada del lunes 14 de septiembre en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 prometió una intensa agenda para la delegación argentina. Entre los eventos más destacados se encontraban los debuts de Las Leonas y Los Leones, quienes iniciaron su participación en el torneo de hockey sobre césped. Además, se llevaron a cabo competencias en natación, esgrima, levantamiento de pesas, vóley, gimnasia artística y otras disciplinas.

Las Leonas y Los Leones salen a la cancha

El hockey se convirtió en uno de los principales atractivos del día. Las Leonas, recientes campeonas del mundo, debutaron a las 10 de la mañana frente a Paraguay en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, en Santa Fe. El equipo, dirigido por Fernando Ferrara, contó con la presencia de siete jugadoras que habían logrado el título mundial en 2026: Sofía Cairó, Lara Casas, Zoe Díaz, Mercedes Artola, Emma Knobl, Brisa Bruggesser y Milagros Alastra.

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El equipo femenino tenía como objetivo volver a conquistar el oro en los Juegos Suramericanos, tras haber ganado tres de las últimas cuatro ediciones en las que el hockey estuvo presente: Buenos Aires 2006, Santiago 2014 y Cochabamba 2018. En Asunción 2022, el equipo había obtenido la medalla de plata.

Más tarde, a las 15, fue el turno de Los Leones, que enfrentaron a Perú en el mismo estadio. Argentina llegó a este torneo después de haber conseguido la medalla de bronce en el último Mundial y buscó comenzar con buen pie en un evento que también representaba una oportunidad de clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los torneos tanto femenino como masculino contaron con cinco equipos que compitieron en un formato de todos contra todos. Los dos mejores de cada rama avanzaron directamente a la final por la medalla de oro, sin semifinales.

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Natación, otra vez en el centro de la escena

El Centro Acuático Invencible se destacó como uno de los escenarios principales del lunes. Las eliminatorias se llevaron a cabo entre las 10 y las 12, mientras que las finales estaban programadas para entre las 18 y las 20. La natación ya había brillado en la primera jornada argentina, con oros de Macarena Ceballos en los 100 metros pecho y Cecilia Dieleke en los 50 metros espalda. Andrea Berrino también se destacó al conseguir una medalla de bronce.

Esgrima y levantamiento de pesas

En el Club Provincial continuó la actividad de esgrima, con sesiones desde las 9 y definiciones durante la tarde. La jornada también incluyó las finales de levantamiento de pesas, programadas entre las 12 y las 20. La esgrima le brindó a Argentina una de sus primeras grandes alegrías del certamen, con Pascual Di Tella obteniendo la medalla de oro en sable individual masculino, mientras que Juan Bacha se llevó el bronce.

Vóley playa y gimnasia artística

El vóley playa tuvo una nueva jornada en el Picadero del Predio Ferial. En la rama femenina, la dupla argentina se enfrentó a Paraguay a las 11, mientras que los representantes masculinos se midieron con Bolivia a partir de las 17. También se llevó a cabo actividad de gimnasia artística en el Invencible Arena, con competencias programadas durante la mañana y la tarde. Esta disciplina concentró una parte importante de la programación de los Juegos en Rosario.

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Ecuestre, patinaje y otras disciplinas

El Jockey Club fue el escenario de las competencias de ecuestre, que se desarrollaron entre las 12.15 y las 14. El patinaje artístico tuvo actividad entre las 10 y las 18, mientras que el patinaje de velocidad contó con dos franjas de competencia, por la mañana y durante la tarde. También se llevaron a cabo pruebas de clavados en el Centro Acuático Invencible, pentatlón moderno en el Estadio Municipal y esports, con una programación que se extendió durante buena parte del día.

Los XIII Juegos Suramericanos se desarrollaron hasta el 26 de septiembre en Santa Fe, Rosario y Rafaela, con la participación de más de 4.000 atletas de 15 países y una programación que abarcó 43 deportes y más de 60 disciplinas.