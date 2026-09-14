FOTO: El juicio a "Pity" Álvarez avanza tras rechazar su defensa la recusación del tribunal

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – El juicio oral contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado del crimen de Cristian Díaz en 2018, se retoma hoy tras varias suspensiones. La última de estas se relacionó con la solicitud de la defensa para recusar al tribunal y a la fiscalía, la cual fue rechazada recientemente por la Cámara de Casación.

Fuentes del caso confirmaron que este lunes se reanuda el debate oral en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 de la Ciudad de Buenos Aires. En esta instancia, se espera que comparezcan los testigos que habían sido convocados para al menos dos audiencias anteriores.

Entre los testigos que darán su testimonio se encuentran Angélica Cristina Bustos, quien realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y además Esteban Toro Martínez y Celminia Guzmán, del Cuerpo Médico Forense.

Pedido de recusación y rechazo

El pasado 7 de septiembre, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitaron la recusación de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, así como del fiscal Sandro Abraldes. Los letrados argumentaron que existían situaciones que "permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal", cuestionando testimonios y la negativa a incorporar un informe de un médico que indicaría los supuestos riesgos que el juicio podría generar en la salud del acusado.

Tras la presentación, el recurso fue llevado a la Cámara de Casación donde el juez Gustavo Bruzzone coincidió con el tribunal y rechazó el planteo de los defensores.