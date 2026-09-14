Tiene 81 años, viaja todos los días a vender turrones en Córdoba y la radio le dio una sorpresa

En la intersección de Carlos Gauss con avenida Rafael Núñez, en la zona norte de la capital cordobesa, la rutina de los automovilistas se cruza a diario con la historia de Juan Manuel Ledesma.

A sus 81 años recientemente cumplidos, este jubilado viaja cada mañana desde Bialet Massé para instalarse en esa esquina a vender sus promociones de turrones, acompañado invariablemente por una pequeña radio a pilas con el dial sintonizado en la misma emisora desde hace décadas: Cadena 3.

En declaraciones con el Turco Genesir en el programa Juntos, Ledesma repasó los 15 años que lleva en esa misma esquina tras retirarse de su empleo formal en la administración pública.

"Me jubilé, trabajé en la provincia en Turismo y opté por la venta de turrones, que es una cosa que me gusta hacer, que estoy con la gente", explicó sobre la actividad comercial que realiza de lunes a lunes.

Lejos de encararlo como una urgencia económica, el trabajador remarcó el valor del contacto social y la labor continuada: "Trabajar me da vida, es mi cable a tierra, mi ayuda, es todo".

Su presencia constante en el semáforo de Gauss lo convirtió en una referencia cotidiana para los vecinos y automovilistas que transitan por la zona.

"Es mi lugar en la tierra", expresó Ledesma al describir el vínculo con los conductores que se detienen a comprarle o simplemente a tocarle bocina.

Durante el cruce al aire, su testimonio provocó una masiva reacción de los oyentes, quienes enviaron mensajes de reconocimiento por su ejemplo de esfuerzo y perseverancia.

Como parte del homenaje en plena calle, el equipo periodístico se acercó hasta la esquina para entregarle un regalo especial al vendedor, quien además es socio e hincha fanático del club de Alberdi: una camiseta oficial de Belgrano autografiada por varias de las glorias actuales celestes. Sumado al obsequio, desde la dirección de deportes de la emisora le garantizaron dos entradas para presenciar el próximo partido del "Pirata" en el estadio Gigante de Alberdi.

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