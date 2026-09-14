Argentina se alista para la Maratón Nacional de Lectura 2026 con un enfoque en la imaginación
El 2 de octubre se llevará a cabo la Maratón Nacional de Lectura, un evento que promueve la lectura en comunidad y fomenta la imaginación a través de la literatura.
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Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – Leer es una actividad esencial que se recomienda desde la infancia, ya que no solo combate el aburrimiento, sino que también fomenta el desarrollo personal y profesional, favorece la conversación y las relaciones, y ayuda a liberar emociones. Además, se considera un ejercicio clave para mantener un cerebro saludable y es un eficaz antídoto contra la soledad.
El próximo 2 de octubre, se llevará a cabo en toda Argentina la Maratón Nacional de Lectura 2026, organizada por Fundación Leer. Esta iniciativa invita a leer durante todo el año y culmina con una gran jornada de celebración en comunidad.
La maratón se ha convertido en un evento significativo para miles de niños, jóvenes y adultos en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y diversas instituciones en todas las provincias. Cada año, este evento tiene un lema, y el de 2026 es "Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles".
La propuesta busca inspirar a los participantes a leer e imaginar futuros, a inventar mundos, a desafiar los límites de la realidad y a formular preguntas profundas sobre el tiempo, la vida y cómo las decisiones del presente afectan el futuro.
Desde Fundación Leer, se destaca que al leer sobre estas temáticas, los niños y adolescentes tendrán la oportunidad de explorar obras fundamentales de la literatura universal, descubrir nuevos personajes y reflexionar sobre lo que podría ser diferente en sus vidas.
La inscripción para participar en la Maratón 2026 ya está abierta. Todas las instituciones interesadas pueden registrarse fácilmente a través del sitio web de la Fundación Leer. Una vez inscriptos, docentes y directivos recibirán la Guía de Actividades de la Maratón, que incluye actividades para todas las edades, recomendaciones de textos e ideas para la celebración, así como una colección de recursos educativos que facilitarán los preparativos y el desarrollo de las lecturas.
En la edición anterior, un total de 4 millones de niños, niñas, jóvenes y adultos de 14.500 instituciones en todo el país participaron de esta gran celebración de la lectura. Esta iniciativa forma parte de las agendas escolares de varios ministerios de educación provinciales y tiene como objetivo primordial resaltar la lectura como una práctica fundamental para construir un futuro más prometedor.
Durante la jornada de la Maratón, directivos, docentes, referentes comunitarios, niños y adolescentes transforman sus espacios para celebrar la lectura, llenando escuelas, bibliotecas y centros comunitarios de historias, rincones de lectura, actividades literarias y encuentros que también convocan a familias, autoridades, amigos y vecinos.
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué es la Maratón Nacional de Lectura?
Es un evento organizado por Fundación Leer que se celebra en Argentina, promoviendo la lectura en comunidad.
¿Cuándo se llevará a cabo?
La Maratón se realizará el 2 de octubre de 2026.
¿Quiénes pueden participar?
Niños, jóvenes y adultos de diversas instituciones, como escuelas y bibliotecas, pueden unirse a la celebración.
¿Cuál es el lema de este año?
El lema de 2026 es "Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles".
¿Cómo se inscriben las instituciones?
Las instituciones pueden inscribirse a través del sitio web de Fundación Leer para acceder a recursos y actividades.
[Fuente: Noticias Argentinas]