FOTO: Argentina se alista para la Maratón Nacional de Lectura 2026 con un enfoque en la imaginación

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) – Leer es una actividad esencial que se recomienda desde la infancia, ya que no solo combate el aburrimiento, sino que también fomenta el desarrollo personal y profesional, favorece la conversación y las relaciones, y ayuda a liberar emociones. Además, se considera un ejercicio clave para mantener un cerebro saludable y es un eficaz antídoto contra la soledad.

El próximo 2 de octubre, se llevará a cabo en toda Argentina la Maratón Nacional de Lectura 2026, organizada por Fundación Leer. Esta iniciativa invita a leer durante todo el año y culmina con una gran jornada de celebración en comunidad.

La maratón se ha convertido en un evento significativo para miles de niños, jóvenes y adultos en escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y diversas instituciones en todas las provincias. Cada año, este evento tiene un lema, y el de 2026 es "Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles".

La propuesta busca inspirar a los participantes a leer e imaginar futuros, a inventar mundos, a desafiar los límites de la realidad y a formular preguntas profundas sobre el tiempo, la vida y cómo las decisiones del presente afectan el futuro.

Desde Fundación Leer, se destaca que al leer sobre estas temáticas, los niños y adolescentes tendrán la oportunidad de explorar obras fundamentales de la literatura universal, descubrir nuevos personajes y reflexionar sobre lo que podría ser diferente en sus vidas.

La inscripción para participar en la Maratón 2026 ya está abierta. Todas las instituciones interesadas pueden registrarse fácilmente a través del sitio web de la Fundación Leer. Una vez inscriptos, docentes y directivos recibirán la Guía de Actividades de la Maratón, que incluye actividades para todas las edades, recomendaciones de textos e ideas para la celebración, así como una colección de recursos educativos que facilitarán los preparativos y el desarrollo de las lecturas.

En la edición anterior, un total de 4 millones de niños, niñas, jóvenes y adultos de 14.500 instituciones en todo el país participaron de esta gran celebración de la lectura. Esta iniciativa forma parte de las agendas escolares de varios ministerios de educación provinciales y tiene como objetivo primordial resaltar la lectura como una práctica fundamental para construir un futuro más prometedor.

Durante la jornada de la Maratón, directivos, docentes, referentes comunitarios, niños y adolescentes transforman sus espacios para celebrar la lectura, llenando escuelas, bibliotecas y centros comunitarios de historias, rincones de lectura, actividades literarias y encuentros que también convocan a familias, autoridades, amigos y vecinos.

Agencia NA