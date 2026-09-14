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Caos vehicular en la avenida Lugones por trabajos de Metrogas y AUSA

La avenida Lugones enfrenta congestión por trabajos de Metrogas y AUSA que restringen tres carriles en la curva de conexión desde la avenida General Paz.

14/09/2026 | 10:51Redacción Cadena 3

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Caos vehicular en la avenida Lugones por trabajos de Metrogas y AUSA

FOTO: Caos vehicular en la avenida Lugones por trabajos de Metrogas y AUSA

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Buenos Aires, 14 septiembre (NA) -- La avenida Lugones está atravesando un significativo caos de tránsito debido a los trabajos de las empresas Metrogas y Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) en la zona, lo que ha llevado a la restricción de tres carriles, dejando solo tres habilitados para la circulación vehicular.

Los carriles afectados se encuentran sobre Lugones, en la curva de conexión desde la avenida General Paz. Este corte de tránsito ha generado importantes demoras para quienes intentan ingresar a la Ciudad de Buenos Aires desde el norte.

Desde Metrogas, se comunicó a la agencia Noticias Argentinas que se está llevando a cabo un trabajo de mantenimiento de la red de distribución de gas, el cual comenzó el viernes 11 de septiembre por la noche, buscando minimizar el impacto en el tránsito de la zona.

Se informó que el trabajo concluyó el domingo 13 y que actualmente se están realizando las obras de bacheo a cargo de AUSA, las cuales podrían extenderse hasta este martes.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en la avenida Lugones?
Se está produciendo un caos de tránsito debido a trabajos de Metrogas y AUSA.

¿Quiénes realizan los trabajos?
Las empresas involucradas son Metrogas y Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA).

¿Cuándo iniciaron las obras?
Las tareas comenzaron el viernes 11 de septiembre por la noche.

¿Dónde se encuentran los carriles restringidos?
Los carriles afectados están sobre la avenida Lugones, en la curva de conexión desde la avenida General Paz.

¿Cuándo se espera que finalicen las obras?
Las obras de bacheo podrían concluir este martes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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