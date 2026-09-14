FOTO: Cambios viales en Buenos Aires: el mapa del nuevo TramBus y sus implicancias en el tránsito

Buenos Aires, 14 de septiembre (NA) -- La llegada del TramBus T1 trae consigo modificaciones significativas en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. A partir de este martes 15 de septiembre, se implementará la primera etapa de cambios viales necesarios para preparar el trayecto del nuevo sistema de transporte público 100% eléctrico.

Este plan abarca modificaciones progresivas en 18 calles y sectores porteños, especialmente en Almagro y Caballito. Sin embargo, no todas las modificaciones se activarán simultáneamente: el primer conjunto de cambios comenzará este martes, mientras que las siguientes fases aún carecen de fechas definitivas.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, estas medidas son parte de los preparativos para la línea T1, cuya operación se prevé para finales de 2026. Este recorrido abarcará aproximadamente 20 kilómetros y conectará Nueva Pompeya con la zona de Aeroparque, atravesando ocho barrios.

Cambios viales desde el 15 de septiembre

La primera fase afectará a cinco arterias de Almagro y Caballito y está oficialmente programada para este martes. Los cambios incluyen:

Avenida La Plata: sentido único hacia Rivadavia entre Chaco/Quito y avenida Rivadavia.

José Mármol: sentido único hacia Yrigoyen entre avenida Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen: doble sentido entre Muñiz y José Mármol.

Quito: sentido único hacia Muñiz entre avenida La Plata y Muñiz.

Pringles: sentido único hacia Rivadavia entre Lezica y avenida Rivadavia.

También se modificará el recorrido de la línea 2 de colectivos hacia Lomas del Mirador, que, debido a los cambios en Quito, circulará por esa calle, Quintino Bocayuva y avenida Rivadavia antes de retomar su trayecto habitual.

El reordenamiento vial incluye nuevas normativas de estacionamiento. En avenida La Plata estará prohibido estacionar las 24 horas en ambas manos, mientras que en Quito no se podrá estacionar del lado izquierdo. Además, los vehículos que circulen por Hipólito Yrigoyen desde avenida La Plata hacia José Mármol no podrán girar a la izquierda en Muñiz.

Próximas etapas de cambios

Después de esta primera fase, se implementará una segunda etapa con modificaciones en otros sectores, incluyendo avenidas clave en Caballito: Acoyte y Honorio Pueyrredón.

El esquema completo hasta ahora abarca 18 calles o sectores afectados, distribuidos en tres etapas:

Avenida La Plata.

José Mármol.

Hipólito Yrigoyen.

Quito.

Pringles.

Avenida Honorio Pueyrredón.

Calle de convivencia paralela a Honorio Pueyrredón.

Avenida Acoyte.

Juan B. Ambrosetti.

Felipe Vallese.

Balcarce.

Zañartú.

Gibson.

Butteler.

Es relevante aclarar que, aunque se menciona “18 calles”, la información pública disponible individualiza 14 arterias/sectores, dado que algunos cambios y tramos se contabilizan por separado para alcanzar el total de 18 modificaciones. Por lo tanto, es más preciso referirse a 18 cambios de circulación en lugar de 18 nombres de calles distintas.

En la segunda etapa, Honorio Pueyrredón, entre Ángel Gallardo y Neuquén, tendrá sentido único hacia el sur; Acoyte, entre Neuquén y Díaz Vélez, irá únicamente hacia el norte; Ambrosetti, entre Jauretche y Rivadavia, tendrá sentido hacia el sur; Felipe Vallese será doble mano entre Acoyte y Ambrosetti; y Balcarce irá hacia el norte entre Yerbal y Rivadavia.

Finalmente, la tercera etapa abarcará Zañartú, Gibson y Butteler, estableciendo sentido este-oeste para Zañartú entre avenida La Plata y Senillosa; oeste-este para Gibson entre avenida La Plata y Castro; y noreste-suroeste para Butteler entre Zelarrayán y la plazoleta Enrique Santos Discépolo.

Características del nuevo TramBus T1

El TramBus operará con vehículos eléctricos sobre neumáticos y será complementario a la red de subtes. La Ciudad busca combinar la flexibilidad de un colectivo con las características de un sistema de transporte de mayor capacidad, sin la necesidad de instalar vías ferroviarias.

La T1 contará con 71 paradores a lo largo de su trayecto, de los cuales 52 ya están en construcción. Las paradas estarán ubicadas aproximadamente cada 500 metros y se prevé una frecuencia de cuatro minutos durante las horas pico.

Este recorrido permitirá la conexión con las líneas A, B, D, E y H del subte y diversas estaciones ferroviarias, con el objetivo de mejorar la conexión transversal entre el sur y el norte de la Ciudad, transportando alrededor de 50.000 pasajeros diarios.

A medida que avanzan las obras, el proyecto ha entrado en una fase más concreta: la Ciudad realiza una prueba piloto de material rodante en el ramal C de la línea 34, mientras continúa trabajando en paradores, carriles e infraestructura. La fecha de inicio oficial sigue proyectada para fines de 2026.