FOTO: El CONICET y AOTS de Japón analizan cooperación en tecnologías de energía inalámbrica (Crédito: CONICET)

Autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) de Japón, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio e Industria nipón (METI), mantuvieron un encuentro para evaluar el estado y las capacidades existentes en Argentina en tecnologías de transferencia inalámbrica de energía. Durante la reunión, se intercambió información sobre el marco regulatorio aplicable a su desarrollo y utilización en el país.

La delegación de AOTS presentó su proyecto actual sobre tecnologías de transferencia inalámbrica de energía, desarrolladas por empresas japonesas, que tienen un gran potencial en áreas estratégicas como la automatización industrial, la gestión de edificios inteligentes, la alimentación de dispositivos médicos implantables y la industria automotriz.

Las partes dialogaron sobre las capacidades de investigación y desarrollo (I+D) en Argentina y/o desarrolladas por CONICET en torno a estas tecnologías. Se abordaron aspectos como la normativa relacionada con la asignación y uso de frecuencias radioeléctricas, así como los procedimientos de certificación y autorización necesarios.

El encuentro también permitió identificar las fortalezas del sistema científico-tecnológico argentino y explorar posibles áreas de intercambio y cooperación futura. Por parte del CONICET, participaron el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos, Alberto Baruj, el gerente de Vinculación Tecnológica, Gustavo Schötz, y equipos de trabajo de Cooperación Internacional y de la Coordinación de Ingenierías, Ambiente y Energía.