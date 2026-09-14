Susana Buontempo presenta "A fuego lento" en el Teatro Real con música en vivo e invitados

La Susana Buontempo presentará "A fuego lento" este miércoles 16 de septiembre, a las 20, en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real de Córdoba, con una propuesta que irá mucho más allá de la presentación tradicional de un libro.

La noche combinará relatos, conversaciones y música en vivo, en un recorrido inspirado en las historias y temáticas que atraviesan la obra. Pasiones argentinas, danzas, sabores, leyendas y protagonistas de nuestra cultura irán dando forma a un encuentro en el que la palabra se cruzará con la música y las emociones.

El escenario contará con la participación de Los Nombradores del Alba, Cinco Sentidos, La Callejera y Daniel Altamirano, además de otros artistas, figuras de la radio y grandes invitados que acompañarán a Susana Buontempo a lo largo de la noche.

Una vida ligada a la radio y a la cultura popular

Susana Buontempo es una de las voces referentes de Cadena 3. Lleva casi 34 años al frente de Noche y Día, uno de los ciclos más emblemáticos de la trasnoche de la radio, y durante tres décadas condujo Recorriendo el país, un espacio que profundizó su vínculo con el folclore, sus artistas y las historias de cada rincón de Argentina.

Ese recorrido está presente en "A fuego lento", donde Buontempo lleva al papel muchas de las historias que durante años compartió frente al micrófono: costumbres, personajes, leyendas, sabores y recetas que forman parte de la identidad de distintas regiones argentinas.

La presentación en el Teatro Real buscará trasladar ese mismo espíritu al escenario, con una noche para encontrarse con las historias del libro, pero también con la música y los protagonistas que forman parte de ese universo.

Además, durante el evento se podrán adquirir ejemplares de "A fuego lento" y, una vez finalizada la presentación, Susana Buontempo realizará una firma de libros para quienes quieran llevarse su ejemplar dedicado.

Cómo conseguir las entradas

La cita es este miércoles 16 de septiembre a las 20, en la Sala Carlos Giménez del Teatro Real de Córdoba.

La entrada es gratuita y las localidades pueden retirarse desde este lunes en la portería de Cadena 3, Alvear 139, hasta agotar disponibilidad.