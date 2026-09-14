En medio de la tensión con Argentina, Reino Unido renovará sus aviones de guerra en Malvinas

El gobierno del Reino Unido confirmó que reemplazará los cuatro aviones de combate Typhoon que mantiene desplegados en las Islas Malvinas por otros cuatro de una versión más moderna. La renovación está prevista para finales de noviembre o principios de diciembre de 2027, como parte de una rotación programada.

El ministro de Estado para la Preparación de la Defensa y la Industria, Luke Pollard, precisó que los aparatos de la primera serie, denominada Tranche 1, serán sustituidos por unidades Tranche 2. Lo hizo al responder una consulta del diputado conservador Ben Obese-Jecty sobre el futuro de las aeronaves asignadas a la unidad aérea 1435.

Los aviones que llegarán al archipiélago pertenecen a la flota existente de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). El reemplazo mantendrá la dotación en cuatro aeronaves. Según explicó Pollard, las unidades retiradas regresarán al Reino Unido, serán dadas de baja del registro de la Autoridad de Aviación Militar e ingresarán en el proceso de retiro definitivo. Así consta en la respuesta parlamentaria publicada el 10 de septiembre.

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De acuerdo con el portal especializado UK Defence Journal, los Typhoon de la segunda serie cuentan con mayores capacidades en radar, sistemas electrónicos y armamento. El medio evaluó que su incorporación representará una mejora de la capacidad operativa británica en el Atlántico Sur.

Los aparatos de la primera serie comenzaron a entregarse a principios de los años 2000 y fueron retirados progresivamente desde 2019. Las unidades restantes se destinaron principalmente al entrenamiento y al despliegue en Malvinas, donde cumplen tareas de alerta de reacción rápida, según detalló UK Defence Journal.

La confirmación del recambio se conoció en un contexto de tensión diplomática entre Buenos Aires y Londres por la soberanía del archipiélago. En ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado 12 de septiembre, durante una visita a Dublín, que un eventual conflicto sería un “desastre potencial”.

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"Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial", sostuvo ante la prensa. El mandatario agregó que, si le solicitaran ayuda, creía que podría resolver la disputa.

Trump ya había sugerido que Estados Unidos podría no respaldar al Reino Unido ante un eventual enfrentamiento por las islas, de acuerdo con las declaraciones recogidas por la agencia DPA.