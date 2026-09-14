El papa León revocó una reducción salarial a cardenales y otros funcionarios

El papa León XIV ha revocado el Motu Proprio "Un futuro sostenible", implementado por su predecesor, el papa Francisco, en respuesta a la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, que había implicado recortes salariales para cardenales, jefes y secretarios de dicasterios, clérigos y religiosos.

El Vaticano comunicó que, "tras consultar con la Secretaría de Economía y haber examinado cuidadosamente todo, el Pontífice ha suprimido la norma, pero las disposiciones aplicadas durante la vigencia de la ley, incluyendo la congelación de los aumentos bienales por antigüedad, se mantienen", según reveló la Agencia Noticias Argentinas.

"Ahora que la emergencia (debido al Covid-19) ha concluido, se pueden superar las medidas de austeridad asociadas a ese período", señaló Vatican News.

A través de un Motu Proprio, el papa León XIV derogó la legislación que había sido establecida por el papa Francisco en marzo de 2021, la cual había reducido los salarios del personal de la Santa Sede, comenzando por los cardenales y jefes de dicasterios de la Curia Romana, y había bloqueado los aumentos bienales por antigüedad, como se detalla en el comunicado vaticano.

Las consecuencias de la pandemia habían incrementado "el déficit que ha caracterizado la gestión económica de la Santa Sede durante varios años, lo que ha impactado negativamente todas las fuentes de ingresos de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, tal como se menciona en el Motu Proprio Un Futuro Sostenible", indica el informe.

En otro orden, el Vaticano celebró este lunes la gran cantidad de felicitaciones recibidas por el 71 aniversario del papa, que se conmemora hoy.