Waymo lanza su servicio de robotaxi en Las Vegas, su 15° mercado comercial

Waymo comenzó a ofrecer su servicio de robotaxi al público en Las Vegas, tras recibir la aprobación final de los reguladores de transporte de Nevada. La compañía anunció que invitará a pasajeros de manera gradual, siguiendo un modelo que ha utilizado en 14 ciudades anteriores.

El servicio iniciará con "decenas" de sus nuevas minivans Ojai, que operarán en un área que incluye la famosa Strip de Las Vegas, al sur de la autopista 589 y hacia Boulder Junction. Los usuarios deberán solicitar una invitación y esperar un código de acceso, aunque típicamente Waymo abre el servicio a todos en un plazo de uno a dos meses después de su lanzamiento oficial.

Este anuncio se produce en un momento clave para Waymo, que busca expandir sus operaciones en Estados Unidos y Europa, en medio de la creciente competencia de empresas como Tesla y Zoox. Recientemente, la compañía también lanzó su servicio en Denver, San Diego y Tampa.

Las Vegas se convierte en el 15° mercado de Waymo. La empresa ya opera en ciudades como Austin, Dallas, Houston, Los Ángeles, Miami, Nashville, Phoenix y el área de la bahía de San Francisco. En el pasado, Waymo lanzó y luego pausó su servicio en San Antonio.

La autorización para operar en Las Vegas fue otorgada por la Autoridad de Transporte de Nevada, que permite a Waymo operar hasta 1,000 vehículos autónomos durante el próximo año. En comparación, Tesla tiene permiso para desplegar hasta 5,000 y Uber hasta 1,000, que operará a través de asociaciones con Motional y Zoox. En total, se espera que estas autorizaciones permitan desplegar hasta 8,000 robotaxis en el condado durante el próximo año.

A pesar de la gran cantidad de permisos, es poco probable que las tres compañías alcancen esos números. Actualmente, Waymo cuenta con más de 4,000 robotaxis en varias ciudades. En una reunión reciente, el ingeniero jefe del Cybercab de Tesla, Eric Early, expresó que estarían "extremadamente felices" si pudieran alcanzar 2,500 vehículos en el próximo año.

Incluso sin alcanzar esas cifras, Las Vegas podría verse saturada de robotaxis en el próximo año.