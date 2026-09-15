Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este martes 15 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 4°, con una sensación térmica de 2°. La humedad se encuentra en un 100%, lo que genera un ambiente fresco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el norte.

El clima hoy martes 15 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 24°. El viento será suave, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta puede generar una sensación de frescura durante la mañana, pero se espera que el clima se torne más cálido a medida que avance el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. El miércoles 16 de septiembre, la mínima será de 12° y la máxima de 27°, con cielo despejado. El jueves 17, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 28°, con nubes cubriendo el cielo. Para el viernes 18, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con algunas nubes dispersas. El fin de semana comenzará con un cielo despejado y temperaturas que oscilarán entre 17° y 32° el sábado, y entre 18° y 36° el domingo.