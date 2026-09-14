Docentes universitarios definen nuevas medidas de fuerza: "La ley sigue sin cumplirse"

Los docentes de las universidades nacionales de todo el país comenzaron una votación para definir cómo continuará el plan de lucha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La consulta se realiza de manera presencial, con urnas y padrones, y con las mismas opciones en todas las casas de estudio.

El secretario general de COAD, Federico Gayoso, cuestionó al Gobierno nacional por no aplicar la norma y sostuvo que ya pasaron 330 días desde su vigencia. “Es una decisión política del presidente no cumplirla”, afirmó, y cuestionó que el Ejecutivo considere que puede decidir “qué ley se cumple y qué ley no se cumple”.

La votación se extenderá durante unos diez días, hasta mediados de la próxima semana, y definirá las próximas medidas de fuerza. Entre las alternativas figuran un paro de 24 horas y una huelga por tiempo indeterminado, en un escenario que también incluye reclamos por las negociaciones salariales.

Gayoso advirtió además por el impacto de la situación en las universidades: señaló que los docentes se siguen endeudando, que cada vez resulta más difícil llegar a fin de mes y que faltan recursos para sostener la docencia, la investigación y la extensión. También afirmó que continúan las renuncias de trabajadores y el abandono de estudios por parte de estudiantes.

Informe de Agustin Dadamio.