De Castelar a Júpiter: el geólogo argentino que mapeó la Luna Europa y abrió el camino para la NASA

Inspirado durante su infancia por la serie Cosmos de Carl Sagan y formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), el geólogo argentino Patricio Figueredo se convirtió en una pieza clave para la exploración espacial internacional.

Sus trabajos cartográficos sobre Europa, una de las cuatro lunas principales de Júpiter, sirvieron para definir la nomenclatura de la superficie de ese mundo helado y constituyen hoy el material de referencia para la misión espacial Europa Clipper de la NASA.

En declaraciones a Cadena 3, Figueredo rememoró sus comienzos durante el doctorado en la Universidad de Arizona trabajando con las imágenes enviadas por la sonda Galileo. "Tuve la fortuna de que la nave estaba enviando las primeras imágenes de resolución suficiente como para identificar unidades geológicas y hacer un mapa de ellas", explicó el especialista, al tiempo que remarcó el desafío técnico que enfrentó: "Casi que tuvimos que definir cómo se mapea un planeta o una luna distinta, describir su evolución y asignarle nombres a esos sectores".

El interés de la comunidad científica internacional por Europa radica en la presencia de un océano global oculto bajo su superficie helada, considerado un ambiente propicio para albergar vida. Respecto a los hallazgos cartográficos y la probabilidad de detectar signos biológicos en el satélite joviano, el geólogo puntualizó: "La NASA considera la presencia de agua líquida el ingrediente fundamental para la búsqueda de vida. Si encontramos algo, seguramente va a estar escondido dentro de un lago subterráneo en el medio del hielo o en el océano global que está por debajo de toda la corteza".

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Actualmente dedicado a la reconstrucción de placas tectónicas en la industria hidrocarburífera, Figueredo hizo un balance de sus tres décadas de carrera científica y reivindicó con orgullo el valor de la educación argentina en el exterior.

"Estudiar en una universidad pública en Argentina y emigrar me enseñó la calidad fantástica de nuestros profesores. El nivel de preparación con el que salimos nos hace extremadamente competitivos y prácticos a la hora de encarar proyectos", concluyó.